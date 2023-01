Piłka nożna. Padła pierwsza bramka w Zachodniopomorskiem w 2023 roku!

W samo południe Nowego Roku na boisku przy ul. Kresowej odbył się towarzyski mecz piłkarski oldbojów, w którym Stal Stocznia pokonała Amber Sport 7:4, a pierwszą bramkę w naszym województwie - według naszych informacji, bo noworoczne spotkania są coraz popularniejsze i być może na którymś z zachodniopomorskich boisk zdobyto gola jeszcze wcześniej - strzelił Maciej Bednarek, za co w nagrodę otrzymał... piłkarskie spodenki.

W drużynie Amber Sportu zagrali piłkarze Stali oraz zaprzyjaźnieni zawodnicy z Ukrainy i innych klubów. Chętnych do gry było wielu i dlatego stosowano zmiany powrotne, tak jak w hokeju. Spora grupka zawodników Arkonii i Pogoni postanowiła natomiast uczcić Nowy Rok na pobliskim małym boisku do siatkonogi. Po zakończeniu sportowych zmagań piłkarscy oldboje przenieśli się na stadion przy pobliskiej ul. Bandurskiego, by w byłej pizzeri „Messalina" powspominać wydarzenia z ubiegłego roku i ustalić plany na ten dopiero się rozpoczynający. ©℗ (mij)