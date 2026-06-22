Piłka nożna. Ostatnia akcja FASE...

W meczach nie brakowało zaciętych starć. Fot. Klaudia WERNER

W miniony weekend na Stadionie Młodzieżowym przy ul. Tenisowej odbyła się kolejna edycja międzynarodowego turnieju piłkarskiego Don Bosco Cup 2026, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS Szczecin. Przez trzy dni młodzi zawodnicy rywalizowali w duchu sportowej walki, zasad fair-play oraz salezjańskich wartości, tworząc niezapomniane widowisko dla kibiców i uczestników, a ostatecznie zwyciężył zespół FASE Szczecin.

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W tegorocznej edycji turnieju udział wzięło dziewięć zespołów reprezentujących czołowe akademie piłkarskie Pomorza Zachodniego oraz drużyny z Niemiec. Na boiskach przy Tenisowej mogliśmy oglądać zawodników dwunastoletnich oraz o rok starszych, a zespoły rywalizowały systemem „każdy z każdym”, dzięki czemu każdy mecz dostarczał wielu emocji i piłkarskich wrażeń.

- Od pierwszego gwizdka sędziego nie brakowało zaciętych pojedynków, efektownych akcji oraz pięknych bramek - powiedział organizator turnieju z SALOS-u Mariusz Lewandowski. - Młodzi piłkarze pokazali ogromne zaangażowanie, determinację i wysokie umiejętności techniczne. Turniej był nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale również do nawiązywania nowych znajomości i wymiany doświadczeń pomiędzy zawodnikami oraz trenerami z różnych środowisk piłkarskich. Na trybunach panowała doskonała atmosfera. Rodzice, trenerzy oraz sympatycy futbolu licznie wspierali swoje drużyny, a my jako organizatorzy staraliśmy się zadbać o komfort uczestników i kibiców, przygotowując strefę gastronomiczną oraz zaplecze dla zawodników. Po trzech dniach zmagań najlepszą drużyną turnieju okazał się zespół FASE Szczecin, który zaprezentował bardzo równą i skuteczną grę, sięgając po końcowy triumf w Don Bosco Cup 2026. Na uznanie zasługują jednak wszystkie zespoły, które stworzyły wyjątkowe sportowe święto młodzieżowej piłki nożnej. Zawody dostarczyły wiele emocji, a szczególnie na finiszu, bo FASE zdobyło zwycięskiego gola w ostatniej akcji swojego meczu z Wartą Gorzów na 3:2, a bramka ta zadecydowała o triumfie w całym turnieju. W ostatnim meczu Pogoń Szczecin wygrała z Borussią 08 Stern 1:0 i tym samym przeskoczyła Niemców na podium, zajmując drugie miejsce.

Ostatecznie w turnieju zwyciężyło FASE Szczecin przed Pogonią Szczecin i Borussią 08 Stern, a kolejne miejsca zajęli: Football Arena Szczecin, Arkonia Szczecin, Warta Gorzów, BFC Dynamo Berlin, SALOS Szczecin i Gwardia Koszalin. A oto najlepsza jedenasta turnieju: Wiktor Kluczyński - Kornel Haliniarz (obaj Pogoń Szczecin), Sebastian Zyśk, Oskar Amtyjewski (obaj FASE Szczecin), Alicja Grabicka (SALOS Szczecin), Marcel Zatorski (Arkonia Szczecin), Jan Osowski (Football Arena Szczecin), Tom Hunne (Dynamo Berlin), Adam Kharrich (Borussia 08 Stern), Fabian Hipp (Warta Gorzów) i Borys Loranc (Gwardia Koszalin). (mij)

Fot. Klaudia WERNER

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