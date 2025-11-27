Piłka nożna. Ostatni mecz Świtu!

Na takim nowoczesnym stadionie Świt rozgrywał wyjazdowy pojedynek z Sandecją, zakończony remisem 2:2. Fot. archiwum

W niedzielę o godz. 12.30 na stadionie na Skolwinie odbędzie się ostatni w tym roku mecz piłkarskiej II ligi, w którym zajmujący 5. miejsce (premiowane udziałem w barażach o awans do I ligi!) szczeciński Świt, zmierzy się z byłym ekstraklasowiczem Sandecją Nowy Sącz, zajmującą obecnie 8. lokatę i tracącą do podopiecznych trenera Tomasza Kafarskiego 5 punktów.

REKLAMA

Szczeciński zespół ma więc realną szansę, by awansować na zaplecze ekstraklasy, ale to tylko w kontekście czysto piłkarskim, bo sprawy pozasportowe mogą spowodować, że nasi piłkarze nie będą mogli występować nawet w II lidze!

Przypomnijmy, że II-ligową licencję otrzymali tylko warunkowo z powodów infrastrukturalnych, bo miejski stadion przy ul. Stołczyńskiej nie spełnia wymagań licencyjnych szczebla centralnego, ale korzystną decyzję o przyznaniu licencji spowodowały dostarczone przez miasto dokumenty o rozpoczynającej się gruntownej modernizacji obiektu i podała została nawet data rozpoczęcia przetargu na wybór wykonawcy prac. Z powodu szalejącej inflacji zwiększył się jednak kosztorys robót i zaplanowana kwota 35 mln zł okazała się niewystarczająca, a szczecińscy radni, głosami Koalicji Obywatelskiej, zadecydowali, by kwoty nie zwiększać i nie ograniczać prac do wspomnianej kwoty, tylko wspomniane środki przeznaczyć na inne cele. W tym tygodniu, decyzją wiceprezydenta miasta odpowiedzialnego za inwestycje sportowe, przetarg na wybór wykonawcy modernizacji sportowego obiektu na Skolwinie, został anulowany. W tej sytuacji trudno mieć nadzieję, by PZPN w sezonie 2026/2027 zezwolił Świtowi rozgrywać na Skolwinie mecze II-ligowe, a co dopiero, gdyby udało się awansować do I ligi...!

Na ostatni tegoroczny mecz na Skolwinie - i oby nie ostatni pojedynek naszego klubu na szczeblu centralnym - działacze Świtu przygotowali szereg dodatkowych atrakcji, a szczególnie dla najmłodszych. Przy współpracy ze szczecińską policją planowane są m.in. pokazy tresury psów oraz będzie możliwość przejażdżek konnych. Na niedzielne południe synoptycy przewidują słoneczną pogodę!©℗ (mij)

REKLAMA