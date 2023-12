Piłka nożna. Ostatni mecz Pogoni przed Bożym Narodzeniem

W pierwszej rundzie w lipcu w Szczecinie portowcy nieco szczęśliwie wygrali z Widzewem 2:1 po bramkach widocznych na zdjęciu Luki Zahoviča i Efthýmisa Kouloúrisa. Fot. Ryszard PAKIESER

W sobotę o godz. 17.30 w Łodzi piłkarze Pogoni Szczecin zagrają ostatni tegoroczny mecz PKO BP Ekstraklasy mierząc się z miejscowym Widzewem i może w tym ostatnim przedświątecznym spotkaniu choć po części zrehabilitują się za nieudaną rundę jesienną, a szczególnie za ostatnie cztery kolejki, w których zdobyli zaledwie 2 punkty...

Trochę historii

W lidze, w ekstraklasie i na jej zapleczu Pogoń mierzyła się z Widzewem 55 razy, odnosząc 17 zwycięstw, 13 razy remisując i doznając 25 porażek, co daje ujemną różnicę bramek: 60-74. Najnowsza historia spotkań z łodzianami skłania jednak do pewnego optymizmu, gdyż w 4 ostatnich meczach z Widzewem portowcy nie doznali porażki, a w 9 ostatnich pojedynkach strzelali co najmniej jedną bramkę. W Pucharze Polski kluby zmierzyły się tylko raz, a w 1/8 finału w 1986 roku Pogoń wygrała 3:2.



Urazy i kartki

Trener Widzewa Daniel Myśliwiec w meczu z Pogonią nie będzie miał prawdopodobnie do dyspozycji zmagających się w ostatnim czasie z urazami: Serafina Szoty, Sebastiana Kerka, Juljana Shehu oraz Mato Milosa. Ponadto 4-krotnym mistrzom Polski w sobotnim spotkaniu nie będzie mógł pomóc Mateusz Żyro, który w ostatnim starciu ligowym z Puszczą Niepołomice obejrzał swoją czwartą w tym sezonie ligowym żółtą kartkę.

Do drużyny portowców na pojedynek z Widzewem po pauzie kartkowej powraca Wahan Biczachczjan. W sobotę zagramy za to zapewne bez borykających się z problemami zdrowotnymi: Pawła Stolarskiego, Danijela Lončara, Kacpra Smolińskiego i Stanisława Wawrzynowicza oraz Luki Zahoviča, który niedawno mocno zachorował.

Trener na konferencji

- Piłka nożna to jest gra psychologiczna - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej trener Pogoni Jens Gustafsson. - Kiedy pewne rzeczy idą wbrew nam, a ostatnio bardzo wiele rzeczy poszło wbrew naszym oczekiwaniom, to są dwie opcje: albo się poddać, albo wziąć to wyzwanie na klatę. Myślę, że każdy z zawodników, którzy grali w tych meczach, których nie wygraliśmy, a powinniśmy wygrać, jest pełen emocji i chęci, aby wygrać najbliższe spotkanie. Sądzę, że jedna dobra rzecz, która dotyczy ostatnich wyników, to jest to, że nie ma wielu zespołów, które tak bardzo chcą się zrewanżować jak my. Myślę, że jeżeli uda nam się wygrać, to będziemy w niezłej pozycji, aby na wiosnę walczyć o wysokie pozycje w lidze. Sądzę, że to odpowiednia motywacja. Myślę, że w tym momencie sezonu oprócz kwestii umiejętności piłkarskich właśnie nastawienie jest jedną z najważniejszych rzeczy. Dla mnie to jest najistotniejsza rzecz. Oczywiście spodziewam się dobrej atmosfery i murawy, ale może też padać śnieg. Najważniejsze więc będzie nastawienie, postawa. Muszę powiedzieć szczerze, że szczególnie jeśli chodzi o mecze wyjazdowe to zwykle nie byłem niezadowolony z gry. Kiedy jednak brakuje nam punktów, to dobra gra mnie nie obchodzi. Ona musi nam pozwalać wygrywać. Myślę, że wraz ze zmianą trenera widzewiacy zmienili styl gry. To zespół, który na pewno będzie dla nas wyzwaniem, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Widzew tak jak my chce mieć piłkę. Jeśli spojrzymy na poprzednie mecze, to myślę, że będziemy musieli być w stanie teraz się bronić przez dłuższy czas w trakcie meczu. Oni są mocni w ofensywie, dobrze zorganizowani w obronie, mają dobrą jakość. Tak widzę Widzew. Czy będę kontynuował pracę w Pogoni? Tego rodzaju pytania nie powinny być kierowane do mnie. Należałoby je kierować do zarządu klubu. Robimy przerwę zaraz po meczu z Widzewem i wracamy do pracy 8 stycznia. Przez tydzień będziemy pracować tutaj, a potem pojedziemy na 10 dni do Turcji. Rozegramy około 5 meczów towarzyskich.

Raport wypożyczonych

Ponieważ to już koniec tegorocznego sezonu, prezentujemy ostatni raport wypożyczonych w 2023 roku, a kolejny pojawi się dopiero pod koniec lutego przyszłego roku.

Kacper Kostorz nieustannie jest podstawowym zawodnikiem w holenderskim FC Den Bosh. W poniedziałek jego zespół bezbramkowo zremisował wyjazdowy mecz z AZ Alkmaar U-21, a Kostorz rozegrał w tym spotkaniu pełne 90 minut.

Kolejny występ dla Górnika Łęczna ma za sobą Kacper Łukasiak. 20-letni pomocnik rozegrał 45 minut w przegranym przez łęcznian 0:4 wyjazdowym spotkaniu z Wisłą Kraków.

Pełne 90 minut w barwach Motoru Lublin zanotował z kolei Jakub Lis. Zespół ze stolicy województwa lubelskiego w piątek rozbił na wyjeździe 4:0 Zagłębie Sosnowiec.

Piłkarsko rok 2023 zakończył się już dla Dawida Rezaeiana (Stomil Olsztyn), Arona Stasiaka (Kotwica Kołobrzeg) oraz Łukasza Łęgowskiego (Olimpia Elbląg). Wszyscy trzej występują w klubach II ligi, która wznowi rywalizację pod koniec lutego.

19. kolejka

PIĄTEK

Górnik - Warta 18.00

Zagłębie - Śląsk 20.30

SOBOTA

Puszcza - Jagiellonia 15.00

Widzew - POGOŃ 17.30

Radomiak - Lech 20.00

NIEDZIELA

ŁKS - Ruch 12.30

Raków - Korona 15.00

Legia - Cracovia 17.30

PONIEDZIAŁEK

Piast - Stal 19.00

Tabela po 18 kolejkach

1. Śląsk Wrocław 38 29-14 11 5 2

2. Jagiellonia Białystok 37 42-24 11 4 3

3. Lech Poznań 32 30-23 9 5 4

4. Raków Częstochowa 29 34-22 8 5 4

5. Legia Warszawa 29 27-21 8 5 4

6. POGOŃ Szczecin 27 32-22 8 3 7

7. Zagłębie Lubin 25 21-29 7 4 7

8. Radomiak Radom 23 22-21 6 5 7

9. Górnik Zabrze 23 19-21 6 5 7

10. Widzew Łódź 22 21-25 6 4 8

11. Stal Mielec 22 25-26 6 4 7

12. Piast Gliwice 21 15-14 3 12 2

13. Puszcza Niepołomice 19 21-31 5 4 8

14. Warta Poznań 19 20-23 4 7 7

15. Korona Kielce 18 19-20 3 9 5

16. Cracovia Kraków 18 20-26 3 9 5

17. Ruch Chorzów 12 21-33 1 9 8

18. ŁKS Łódź 9 12-35 2 3 12

Tabela ostatnich 4 kolejek

1. Puszcza Niepołomice 9 5-1 3 0 0

2. Jagiellonia Białystok 8 8-5 2 2 0

3. Śląsk Wrocław 8 3-1 2 2 0

4. Stal Mielec 7 7-5 2 1 0

5. Widzew Łódź 7 6-7 2 1 2

6. Legia Warszawa 6 6-3 1 3 0

7. Radomiak Radom 5 4-2 1 2 1

8. Piast Gliwice 5 4-3 1 2 0

9. Zagłębie Lubin 5 5-6 1 2 1

10. Ruch Chorzów 4 8-9 0 4 1

11. Górnik Zabrze 4 4-5 1 1 2

12. Lech Poznań 4 2-4 1 1 2

13. Cracovia Kraków 3 7-8 0 3 1

14. Raków Częstochowa 3 5-7 0 3 1

15. Korona Kielce 3 3-4 0 3 1

16. POGOŃ Szczecin 2 6-8 0 2 2

17. Warta Poznań 2 6-9 0 2 2

18. ŁKS Łódź 2 4-6 0 2 1

W tej tabeli uwzględniliśmy mecze od 10 listopada, więc większość zespołów rozegrała po 4 spotkania, ale niektóre tylko 3, a najbliższy rywal portowców, czyli Widzew aż 5 (podobnie jak Ruch).