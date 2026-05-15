Piłka nożna. Ósemka ze Szczecina

Wśród szczecińskich 16- i 15-latków najliczniej reprezentowana była Duma Pomorza. Fot. Pogoń Szczecin SA

Pięciu piłkarzy z klubów grodu Gryfa wystąpiło w reprezentacji Polski do lat 16 w turnieju Development, który odbył się w naszym kraju, a Biało-Czerwoni zajęli III miejsce. Akademię Pogoni Szczecin reprezentowali: Adrian Jaster, Mateusz Andrzejkowicz, Grzegorz Bakuła i Wojciech Orzechowski, a grał jeszcze bramkarz FASE Szczecin Nikodem Licznerski.

W pierwszym spotkaniu rozgrywek na Warmii i Mazurach, Polacy przegrali z Norwegami 1:2, a Andrzejkowicz i Bakuła weszli na plac gry w 70 minucie meczu. Następnie nasza kadra uległa Ukrainie 0:1, zaś cała czwórka Portowców wyszła w podstawowym składzie; Andrzejkowicz i Bakuła spędzili na boisku 64 minuty, Orzechowski zszedł z placu gry w 82. minucie, a Jaster rozegrał pełne 90 minut, podobnie jak cały mecz spędził w bramce Licznerski. W ostatnim pojedynku, który decydował o III miejscu, Polacy pokonali Ekwadorczyków 4:1, a ze Szczecinian wystąpił jedynie Jaster, który rozegrał całe spotkanie.

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 15 Piotr Klepczarek, były trener Świtu Szczecin, ogłosił powołania na Turniej Czterech Narodów, w którym Biało-Czerwoni zagrają z Finlandią (21 maja o godz. 16 w Nakle nad Notecią), Węgrami (22 maja o godz. 16 w Łabiszynie) i Słowacją (24 maja o godz. 11 w Sicienku), a wśród wybranych znaleźli się trzej Szczecinianie: Karol Kupczyk i Michał Resmerowski (obaj Pogoń) oraz Marcel Zdybał (FASE).

