Piłka nożna. Oldboje zakończyli sezon w Szczecinku

Rozgrywki Pomorskiej Ligi Oldbojów toczyły się już po raz 32. Fot. Andrzej SCHNEIDER

Na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku odbył się piłkarski Turniej Mistrzów Pomorskiej Ligi Oldbojów i VI Memoriał im. Zbigniewa Ponichtery i była to impreza kończąca XXXII sezon rozgrywek PLO, a w zawodach wystąpiło 93 piłkarzy, którzy strzelili łącznie 45 bramek.

Rywalizowało 6 drużyn, a zwyciężyli Oldboje Szczecinek, wyprzedzając Pogoń Oldboy's Połczyn Zdrój i KS Perłę Gmina Dygowo. Królem strzelców z 4 strzelonymi golami został Jarosław Adamowicz, najlepszym zawodnikiem wybrano Dariusza Bartolewskiego, a najlepszym bramkarzem - Michała Ponichterę (wszyscy Oldboje Szczecinek).

Po zakończeniu turnieju przystąpiono do uroczystego zakończenia XXXII edycji rozgrywek Pomorskiej Ligi Oldbojów. Złote medale za mistrzostwo Pomorskiej Ligi Oldbojów w sezonie 2022/2023 odebrali zawodnicy Stowarzyszenia Sportowego Oldboje Szczecinek, którzy wyprzedzili Victorię Sianów i Oldbojów Bruskowo Wielkie. Nagrodę dla najlepszego bramkarza otrzymał Michał Ponichtera (Oldboje Szczecinek), a królem strzelców został Dominik Zagórowski z Oldbojów Bruskowo Wielkie, który strzelił 25 bramek. W II lidze triumfowała Pogoń Połczyn Zdrój przed Oldbojami Światowid 63 Łobez i Oldbojami Wyszewo, a dwa pierwsze zespoły awansowały do I ligi. Za najlepszego bramkarza II ligi uznano Krzysztofa Gleznera z Pogoni Oldboy's Połczyn Zdrój, a królem strzelców z 41 strzelonymi bramkami został Kamil Jałowiec z Pomorzanina Sławoborze.

- Jak co roku, dla zespołu, który uczestnicząc w rozgrywkach Pomorskiej Ligi Oldbojów w największym stopniu przestrzegał regulamin rozgrywek i zasady Fair Play, zarząd PLO przyznał Nagrodę Fair Play, a współzawodnictwo to w sezonie 2022/2023 wygrali Oldboje Światowida 63 Łobez - powiedział prezes PLO Andrzej Schneider. - W przerwach między meczami, a także po ich zakończeniu uczestnicy turnieju w zależności od potrzeby i chęci pokrzepiali się wodą mineralną, herbatą oraz kawą, a zgubioną na boisku energię uzupełniano kiełbaskami i karkówką serwowanymi z grilla, a pragnienie gaszono schłodzonymi napojami... Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji turnieju, a w szczególności burmistrzowi Szczecinka Danielowi Rakowi i jego zastępcy Maciejowi Makselonowi oraz Szymonowi Bibikowi, Dariuszowi Mazurowi, Szymonowi Ochockiemu i Dawidowi Sosze, za trud włożony w organizację naszych zawodów. (mij)