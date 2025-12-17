Piłka nożna. Odwróć tabelę, Legia na czele

Zakończyły się tegoroczne mecze piłkarskiej ekstraklasy zaległymi spotkaniami: Legia - Piast 0:1 (0:0), Motor - Jagiellonia 1:1 (1:1) i Raków - Zagłębie 0:1 (0:0), a pozostałe dwa przełożone pojedynki odbędą się w lutym przyszłego roku (Piast - Lech 3.02, Jagiellonia - GKS Katowice 4.02). Zmagania AD 2026 rozpoczną się już 30 stycznia, a Pogoń zagra pierwszy mecz w Lublinie z Motorem 1 lutego o godz. 12.15.

1. Wisła Płock 30 21-12 7 9 2

2. Górnik Zabrze 30 29-24 9 3 6

4. Raków Częstochowa 29 26-23 9 2 7

3. Jagiellonia Białystok 29 29-21 8 5 4

5. Zagłębie Lubin 28 31-24 7 7 4

6. Cracovia Kraków 27 25-21 7 6 5

8. Lech Poznań 26 29-26 6 8 3

7. Radomiak Radom 26 35-30 7 5 6

9. Korona Kielce 24 21-19 6 6 6

12. Arka Gdynia 21 15-32 6 3 9

10. POGOŃ Szczecin 21 28-32 6 3 9

11. Motor Lublin 21 23-28 4 9 5

13. Lechia Gdańsk 20 37-37 7 4 7

15. Widzew Łódź 20 26-28 6 2 10

14. Piast Gliwice 20 19-19 5 5 7

16. GKS Katowice 20 23-28 6 2 9

18. Termalica Nieciecza 19 24-35 5 4 9

17. Legia Warszawa 19 19-21 4 7 7

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

Po 18 kolejkach prowadzi Wisła trenowana przez szczecińskiego szkoleniowca Mariusza Misiurę, a Pogoń jest na niskim 11. miejscu, zaś tabelę sensacyjnie zamyka Legia. Co prawda tabela publikowana przez Ekstraklasę SA nieco różni się od naszej, bo tam przy takiej samej liczbie punktów, decyduje różnica bramek. W „Kurierze" natomiast, przy równej liczbie punktów, podajemy miejsca drużyn kierując się bezpośrednimi meczami, a nie różnicą bramek, bo tak jest według nas bardziej miarodajnie, gdyż na koniec rozgrywek to właśnie bezpośrednie pojedynki są decydujące! Wyobraźmy sobie, taką sytuację, że są dwa kluby na miejscach 1. i 2. z taką samą liczbą punktów i solidarnie wygrywają mecze. Jeden zespół ma zdecydowanie korzystniejszą różnicę bramek, a drugi jest lepszy w bezpośrednich pojedynkach. W tabeli według Ekstraklasy, drużyna z lepszymi bramkami jest liderem po każdej kolejce, wygrywa ostatni mecz i... spada na pozycję wicelidera, tracąc wydawałoby się pewne (po pobieżnym przeglądaniu cotygodniowych tabel) mistrzostwo Polski. Natomiast w naszej tabeli, ten z lepszymi bramkami (ale gorszy bezpośrednio) jest drugi i na koniec też zostaje drugi, więc dlatego ta wersja jest bardziej miarodajna, a po ostatniej kolejce nie ma nieoczekiwanych przetasowań i zmian lokat w porównaniu do poprzednich tygodni. W „Kurierze" tabelę zamyka więc Legia bo przegrała z Termaliką, choć ma od niej lepszą różnicę bramek. Natomiast portowców klasyfikujemy na 11. pozycji według pomocniczej tabelki 3 drużyn (Arki, Pogoni i Motoru). ©℗ (mij)

