Piłka nożna. Odwołane sparingi i wygrana Wybrzeża Rewalskiego

Wybrzeże Rewalskie pokonało w Pobierowie Gryfa Słupsk. Fot. Mariusz DĄBROWSKI/Wybrzeże Rewalskie/Fb

Z powodu zimowych warunków odwołanych zostało sporo piłkarskich sparingów, m.in. nie doszło do meczów w Stargardzie, gdzie II-ligowy Świt Szczecin miał się zmierzyć z III-ligowym miejscowym Polskim Cukrem Kluczevią oraz do starcia III-ligowców, czyli tamtejszych Błękitnych z Wartą Gorzów. Odbył się natomiast mecz kontrolny w Pobierowie, w którym III-ligowe Wybrzeże Rewalskie Rewal pokonało IV-ligowego Gryfa Słupsk 2:0 po golach Oliwiera Smuniewskiego i Wadima Sołoguba.

Strzelec drugiego gola to nowy nabytek zachodniopomorskiego klubu z Rewala, który wiosną zamierza walczyć o utrzymanie, a 21-letni Ukrainiec powinien w tym pomóc. Jesienią Sołogub grał w III-ligowej Elanie Toruń, w której zaliczył 5 występów strzelając jednego gola. Do Polski trafił z Metalista Charków, a wcześniej reprezentował Ruch Lwów i Girnyka-Sport Goriszni Pławni. W swoim piłkarskim życiorysie ma 2 mecze w kadrze narodowej Ukrainy do lat 16, a jego główny atut to świetna gra lewą nogą.©℗

(mij)

