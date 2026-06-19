Piłka nożna. Odchodzą z Pogoni...

Leonardo Koutris prezentował się znakomicie zarówno w defensywie, jak i w akcjach ofensywnych, lecz po odejściu z Pogoni jego rodaka Efthymisa Koulourisa, znacznie obniżył poziom... Fot. Ryszard PAKIESER

Trzej piłkarze bloku defensywnego ekstraklasowej Pogoni Szczecin, obrońcy Grek Leonardo Koutris i Bośniak z chorwackim obywatelstwem Danijel Loncar oraz bramkarz Krzysztof Kamiński, odchodzą z klubu z Twardowskiego, gdyż wygasające 30 czerwca umowy zawodników nie zostaną przedłużone. Wcześniej wychowanek Dumy Pomorza Kacper Smoliński przeniósł się do beniaminka I ligi Podbeskidzia Bielsko-Biała. W dziwnych okolicznościach Szczecin opuścił też Anglik Sam Greenwood...

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Koutris kontrakt z Pogonią podpisał w grudniu 2022 roku i wraz z Portowcami dwukrotnie awansował do finału Pucharu Polski, a także rywalizował w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA, rozgrywając 133 oficjalne spotkania: 116 meczów PKO BP Ekstraklasy (3 gole, 9 asyst), 13 zawodów Pucharu Polski (1 gol, 1 asysta) oraz 4 pojedynki eliminacji Ligi Konferencji UEFA (2 asysty).

Loncar zawodnikiem Pogoni został w lutym 2023 roku i z Granatowo-Bordowymi dwukrotnie dotarł do finału Pucharu Polski, a także miał okazję rywalizować w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA, rozgrywając 74 oficjalne spotkania: 64 pojedynki PKO BP Ekstraklasy (2 gole, 3 asysty), 6 meczów Pucharu Polski (1 gol) i 4 zawody eliminacji Ligi Konferencji UEFA.

Kamiński golkiperem Pogoni został w maju 2024 roku i ze szczecińskim klubem wywalczył awans do finału Pucharu Polski w sezonie 2024/25, notując 7 oficjalnych występów: 4 mecze PKO BP Ekstraklasy oraz 3 pojedynki Pucharu Polski.

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W nadchodzącym sezonie nie zobaczymy też w kobiecej ekstraligowej Pogoni Szczecin bramkarki reprezentacji Polski Natalii Radkiewicz, która będzie kontynuowała swoją karierę we francuskim FC Nantes.

Radkiewicz strzegła bramki klubu z Twardowskiego od początku istnienia sekcji kobiecej, zdobywając złoty, srebrny oraz brązowy medal mistrzostw Polski, a także awansowała do finału Pucharu Polski, występując w 53 oficjalnych meczach. (mij)

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