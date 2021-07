Piłka nożna. O awansach i spadkach

Wydział Gier i Ewidencji Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w związku z zakończeniem rozgrywek mistrzowskich sezonu 2020/2021, zgodnie z § 19 Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich na sezon 2020/2021, oficjalnie poinformował o awansach i spadkach.



Z III ligi do IV spadły 3 drużyny: Chemik Police, Gwardia Koszalin i Flota Świnoujście, a awans do III ligi wywalczyła: Kluczevia Stargard.

Z IV Ligi do Klasy Okręgowej spadły: Sparta Węgorzyno, Polonia Płoty, Gryf Kamień Pomorski, Iskierka Szczecin, Lech Czaplinek, Mechanik Bobolice i Intermarche Rega Trzebiatów, a awans do IV Ligi wywalczyły zespoły: Jeziorak Załom, Dąb Dębno, Zefir Wyszewo oraz Pogoń Połczyn-Zdrój.



Z Klasy Okręgowej do A Klasy spadły: Orzeł Łożnica, Tanowia Tanowo, Fala Międzyzdroje, Dąb Dębice, Wicher Brojce, Ogniwo Babinek, Orkan Suchań, Kłos Pełczyce, Orzeł Trzcińsko-Zdrój, Orzeł Grzędzice, Płomień Myślino, Iskra Kłanino, Strong Zielenica, Saturn Mielno, Błękitni Stary Jarosław, Błonie Barwice, Redłovia Redło, Drzewiarz Świerczyna i Orzeł Łubowo, a awans do Klasy Okręgowej wywalczyły kluby: Kotwica II Kołobrzeg, Masovia Maszewo, Ina Ińsko, Ehrle Dobra, Łabędź Widuchowa, Czarni Lubanowo, Iskra Pomień, Wrzos Wrześnica, Grot Bonin i Błękitni Pomierzyn.



Z A Klasy do B Klasy spadły: Derby Karścino, Sowianka Sowno, Zorza Tychowo, Czarni Czarnówko, LUKS Krzywin, Jedność Przewłoki, Iskra Warszyn, Błękitni Tychowo, Sokół Spore i Kopanik Lubno, a awans do A Klasy uzyskali: Jantar II Dziwnów, Dęby Rogowo, GKS Kołbacz, Sokół II Pyrzyce i CRS Pogoń II Barlinek. ©℗ (mij)