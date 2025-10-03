Piłka nożna. Nowy trener Pogoni przełamał serię porażek [GALERIA]

Foto: Stanisław Zyblewski

Pod wodzą nowego trenera, Duńczyka Thomasa Thomasberga, portowcy przełamali fatalną serię trzech kolejnych porażek i po golu z rzutu karnego w samej końcówce, odnieśli ciężko wywalczone zwycięstwo.

Piłkarska PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 2:1 (1:1); 1:0 Mor N'Diaye 40, 2:1 Gierman Barkowskij (43), 2:1 Kamil Grosicki (89 karny).



Pogoń: 77. Valentin Cojocaru - 28. Linus Wahlqvist, 22. Danijel Lončar (46, 15. Hussein Ali), 13. Dimítris Keramítsis, 32. Leonárdo Koútris - 7. Musa Juwara (79, 18. Paul Mukairu), 8. Fredrik Ulvestad, 19. Mor N'Diaye, 90. Sam Greenwood - 11. Kamil Grosicki (90, 99. Kacper Kostorz), 9. Rajmund Molnár (74, 10. Adrian Przyborek)



Piast: 26. František Plach - 55. Emmanuel Twumasi (69, 22. Tomasz Mokwa), 5. Juande Rivas, 29. Igor Drapiński, 20. Grzegorz Tomasiewicz (46, 36. Jakub Lewicki) - 98. Jason Lokilo (69, 77. Erik Jirka), 10. Patryk Dziczek, 6. Michał Chrapek (90, 31. Oskar Leśniak), 7. Jorge Félix (90, 80. Hugo Vallejo), 11. Leandro Sanca - 63. Gierman Barkowskij



Żółte kartki: Ali, Kostorz - Twumasi. Sędziował: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 19 050.

Nowy szkoleniowiec wprowadził też nowe ustawienie, z dwójką napastników i wyraźnie cofniętym defensywnym pomocnikiem (1-4-1-3-2), a ponadto w trakcie gry zawodnicy często zmieniali pozycje. W przerwie przemeblowana została też defensywa, bo stopera Loncara zastąpił prawy obrońca Ali, a na środek obrony przesunięty został grający w pierwszej połowie na prawej stronie Wahlqvist. Portowcy w całym meczu mieli znacznie więcej okazji strzeleckich od rywali i zasłużenie wygrali, ale też trochę wspomogło ich szczęście... (mij)

Więcej informacji wkrótce