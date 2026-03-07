Piłka nożna. Nowe władze kobiecej Pogoni

Na zdjęciu od lewej: Jacek Kozłowski, Hanna Sobczak, Grzegorz Rybiński, Dominika Grosicka i Sebastian Pawlukiewicz. Fot. Pogoń Szczecin SA

Powołano nowe władze ekstraligowych szczecińskich piłkarek nożnych, czyli Pogoni Szczecin spółka z o.o., zaś na czele zarządu stanęli prezes Grzegorz Rybiński (przedsiębiorca zarządzający firmą RT Trans, ojciec jednej z ligowych piłkarek) oraz dyrektorka zarządzająca Dominika Grosicka (żona kapitana Portowców Kamila Grosickiego), a członkiem kierownictwa została też związana z Pogonią od 18 lat Hanna Sobczak, która będzie dyrektorką finansową. Skład kierowniczy klubu uzupełnił jako dyrektor operacyjny Sebastian Pawlukiewicz, prezes Vielgovii Wielgowo. Przewodniczącym rady nadzorczej został doświadczony adwokat Jacek Kozłowski, a organ ten nie został jeszcze do końca skompletowany.

REKLAMA

Przypomnijmy, że po rezygnacji poprzedniego prezesa Artura Dmowskiego, przez kilka tygodni pełniącym obowiązki szefa był Tan Kesler, dyrektor generalny męskiego ekstraklasowicza, czyli Pogoni Szczecin SA. Nowym władzom życzymy sukcesów na miarę poprzedników, czyli złotego medalu mistrzostw Polski i startu w Lidze Mistrzyń! ©℗ (mij)

REKLAMA