Piłka nożna. Nikola Dębińska w Pogoni

Do ekstraligowej drużyny piłkarek nożnych Pogoni Szczecin z Górnika Łęczna dołączyła Nikola Dębińska, która została z tego klubu wypożyczona.

19-letnia napastniczka urodziła się 5 stycznia 2003 roku. Jest wychowanką zespołu MUKS Kraśnik. Grała również w Widoku Lublin i Unii Lublin. Ostatnie lata spędziła w Łęcznej. Rok temu wystąpiła z Górnikiem Łęczna w meczu finałowym Centralnej Ligi Juniorek do lat 17 zdobywając srebrny medal. Była także powoływana do reprezentacji Polski do lat 15, 17 i ostatnio 19, a z tą kadrą uczestniczyła w kwalifikacjach do mistrzostw Europy kobiet.

