Niedziela, 28 września 2025 r. 
Piłka nożna. Nieudana sobota III-ligowców

Data publikacji: 27 września 2025 r. 23:38
Ostatnia aktualizacja: 28 września 2025 r. 08:17
Piłka nożna. Nieudana sobota III-ligowców
Sobota nie była udanym dniem dla zachodniopomorskich piłkarskich III-ligowców, bo rezerwy szczecińskiej Pogoni oraz Błękitni Stargard przegrali na własnych boiskach i jedynie słodki beniaminek z Kluczewa wywalczył cenny wyjazdowy remis.

POGOŃ II Szczecin - LIPNO Stęszew 3:4 (1:2); 1:0 Bartosz Kuśmierczyk (6), 1:1 Jakub Rasiak (14), 1:2 Dawid Kaczmarek (18), 2:2 Andrzej Ossowski (63), 3:2 Natan Waligóra (68), 3:3 Kamil Chiliński (72), 3:4 Dawid Kaczmarek (78).

BŁĘKITNI Stargard - WDA Świecie 1:2 (1:1); 0:1 Michał Kalitta 14, 1:1 Oliwer Kowalik (45), 1:2 Jakub Skupień (90).

NOTEĆ Czarnków - POLSKI CUKIER KLUCZEVIA Stargard 1:1 (1:1); 1:1 Klaudiusz Milachowski (28),  1:1 Rian (43).

Spotkania Floty Świnoujście z Lechem II Poznań oraz Wybrzeża Rewalskiego Rewal z Pogonią Nowe Skalmierzyce (na Stadionie Leśnym w Niechorzu) odbędą się w niedzielę o godz. 15. ©℗ (mij)

