Piłka nożna. Niedzielny mecz z Radomiakiem zmaże pucharowy blamaż Pogoni?

A jak nie..będzie wpierw....to co załamka heheh

Helikopter z Misia

2023-08-12 19:54:53

Spoko, jak nie w ta niedziele to za tydzien, a jak nie za tydzien to za dwa, albo za dwa lata. Jakas wygrana sie w koncu trafi i bedzie mozna powiedziec, ze blamaz zostal zmazany. A tak btw to Ile wynosi skladka kobica pogoni na pomoc dla swojego klubu ? Bo kibic Barcelonayplaci 195 Euro rocznie