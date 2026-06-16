Piłka nożna. Natan Ława na dłużej w Pogoni

Natan Ława po podpisaniu nowego kontraktu, a obok niego Tan Kesler. Fot. Pogoń Szczecin SA

Niespełna 17-letni pomocnik Natan Ława - który w poprzednim sezonie rozegrał 10 oficjalnych spotkań w barwach występującej w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin - przedłużył umowę z Dumą Pomorza, która obowiązuje teraz do 30 czerwca 2029 roku.

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Utalentowany junior to syn wieloletniego piłkarza Pogoni Bartosza Ławy, a z Granatowo-Bordowymi związany jest od przeszło 10 lat, gdyż na pierwsze treningi trafił jako 6-latek, by przez kolejne sezony wspinać się po szczeblach sportowej kariery w Akademii Piłkarskiej szczecińskiego klubu.

W sezonie 2023/24 N. Ława był filarem zespołu trampkarzy starszych, w barwach którego rozegrał 24 spotkania i zdobył 13 bramek. Dobre występy na poziomie Centralnej Ligi Juniorów do lat 15 zaowocowały przesunięciem do drużyny juniorów młodszych do lat 17, w której zaliczył 9 występów i jedno trafienie, a następnie regularnie grał w zespole rezerw (obecnie drużyna ta spadła z III ligi). W ekstraklasowej drużynie Pogoni pomocnik zadebiutował w marcu tego roku, w meczu ligowym z Koroną Kielce i dotychczas rozegrał 10 oficjalnych meczów. Jest również młodzieżowym reprezentantem Polski i na swoim koncie ma 8 spotkań w kadrze Biało-Czerwonych do lat 17.

- Jestem bardzo zadowolony po podpisaniu nowego kontraktu z Pogonią, bo trenuję w naszym klubie od dziecka i jest to dla mnie spełnienie marzeń - podkreśla N. Ława. - Chciałbym podziękować prezesowi Alexowi Haditaghiemu oraz całemu zarządowi za zaufanie i wiarę we mnie od samego początku, odkąd tylko pojawiłem się w pierwszym zespole. Będę chciał to ich zaufanie przekształcić w dobrą grę na boisku.

- To dla nas ważny krok i chciałbym podziękować prezesowi Alexowi Haditaghiemu za jego ogromne wsparcie podczas całych negocjacji, rozmowy z rodziną Natana, samym Natanem i jego agentami - mówi dyrektor generalny Pogoni Tan Kesler. - Natan jeszcze rok temu był w Akademii. Daliśmy mu szansę i możliwość pracy z pierwszym zespołem, a on pokazał, że to jest jego miejsce. Nadszedł więc czas, by pozostał z nami i wykonał kolejny krok, by stać się jednym z kluczowych graczy w naszej drużynie. (oprac. mij)

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