Piłka nożna. Natalia Radkiewicz w kadrze

Natalia Radkiewicz z piłką. Fot. Karol SŁOMKA Fotografia

Bramkarka piłkarskiej drużyny ekstraligowej Pogoni Szczecin Natalia Radkiewicz została powołana do reprezentacji Polski na mecze eliminacji do mistrzostw świata z Holandią (3 marca o godz. 18 w Gdańsku) i Francją (7 marca o godz. 21 w Dijon).

W Środę Popielcową o godz. 15 na boisku przy ul. Kresowej w mieście nad Brynicą w meczu 1/8 finału Pucharu Polski piłkarek nożnych Pogoń Szczecin zmierzy się na wyjeździe z I-ligowymi Czarnymi II Sosnowiec, a są to rezerwy aktualnego lidera Ekstraligi, która wiosnę zainauguruje podczas najbliższego weekendu (Szczecinianki zagrają w Łodzi z UKS SMS-em w niedzielę w samo południe). ©℗

