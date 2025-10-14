Wtorek, 14 października 2025 r. 
Piłka nożna. Natalia Radkiewicz powołana

Data publikacji: 14 października 2025 r. 15:42
Ostatnia aktualizacja: 14 października 2025 r. 15:42
Piłka nożna. Natalia Radkiewicz powołana
Natalia Radkiewicz wkrótce wyjedzie na reprezentacyjne zgrupowanie. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI  

Selekcjonerka piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet Nina Patalon ogłosiła listę zawodniczek powołanych na zgrupowanie w Gdańsku oraz mecze towarzyskie z Holandią (24 października o godz. 18 w Gdańsku) i Walią (28 października o godz. 19.45 w Newport), a wśród kadrowiczek znalazła się młoda i utalentowana bramkarka ekstraligowej Pogoni Szczecin Natalia Radkiewicz.

Dodajmy, że spośród 24 reprezentantek, tylko 7 występuje w polskich klubach... Także 7 piłkarek występuje u naszych zachodnich sąsiadów, czyli w niemieckich klubach. (mij)

