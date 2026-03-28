Piłka nożna. Najwyższa ocena kobiecej Pogoni

Na pierwszym planie Japonka Suzuka Yosue, autorka klasycznego hat-tricka. Fot. Jan PIECHOTA

Podopieczne trenera Piotra Łęczyńskiego zagrały na szóstkę, czyli najwyższą szkolną ocenę, a tym razem pokonane zostały... krakowskie studentki.

Ekstraklasa piłkarek nożnych: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Kraków - POGOŃ Szczecin 0:6 (0:5); 0:1 Suzuka Yosue (9), 0:2 Suzuka Yosue (21), 0:3 Choi Da-kyung (23), 0:4 Suzuka Yosue (32), 0:5 Anastasija Poluhovica (42), 0:6 Choi Da-kyung (56).

POGOŃ: Natalia Radkiewicz - Alicja Dyguś (56 Stamatia Ntarzanou), Alexis Legowski, Weronika Szymaszek, Zuzanna Radochońska (67 Julia Brzozowska) - Suzuka Yosue, Isabella Cook, Lena Świrska (67 Kornelia Okoniewska - Zofia Giętkowska (67 Oliwia Grewling), Anastasija Poluhovica, Dakyeong Choi (56 Blanka Zając)

Mecz rozstrzygnął się już w pierwszej połowie, w której Szczecinianki totalnie dominowały, posiadając przygniatającą przewagę, a klasycznym hat-trickiem popisała się Yosue, strzelając trzy gole w ciągu zaledwie 23 minut.

Po przerwie Krakowianki spisywały się już nieco lepiej i mecz się trochę wyrównał, a Pogoń strzeliła tylko jedną bramkę, choć w końcówce miała jeszcze kilka świetnych okazji do podwyższenia rezultatu.

Na szczęście w szczecińskiej drużynie żadna z zawodniczek nie doznała jakiegokolwiek urazu, a jest to ważna sprawa, bo kobiecą Pogoń czeka przedświąteczny dwumecz Lechem UAM Poznań. W środę o godz. 16 w podpoznańskiej wiosce Plewiska Lech UAM III (juniorki do lat 18) podejmie naszą drużynę w ćwierćfinale Pucharu Polski, a w Wielką Sobotę w samo południe na Karłowicza w ekstraligowym boju Pogoń zmierzy się z Lechem. ©℗ (mij)







