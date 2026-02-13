Piłka nożna. Morskie derby w Szczecinie. W niedzielę Pogoń z Arką o życie!

Ostatni raz Pogoń podejmowała Arkę w Szczecinie na stadionie przy Twardowskiego będącym wówczas w trakcie budowy, a było to przed pięciu laty 22.01.2021 r. i w sparingu Portowcy zremisowali 2:2 po golach Kamila Drygasa i Tomasa Podstawskiego. Fot. Ryszard PAKIESER

W niedzielę o godz. 14.45 na stadionie przy Twardowskiego dojdzie do morskich derbów, w których piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin podejmą Arkę Gdynia i będzie to mecz o życie, czyli o utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej, bo oba kluby znajdują się tuż nad strefą spadkową.

Chociaż gród Gryfa nie leży nad Bałtykiem, będziemy mieć morskie derby, gdyż oba kluby przez lata kojarzone były z gospodarką morską, a ich pełne nazwy brzmiały: Morski Klub Sportowy Pogoń oraz Morski Związkowy Klub Sportowy Arka. Obecnie obu drużynom widmo degradacji zagląda w oczy, więc niedzielny pojedynek będzie meczem o przysłowiowe 6 punktów.

Emocje i logika

Szczecińscy kibice są mocno rozgoryczeni, bo wraz ze zmianami własnościowymi w klubie i pojawieniem się inwestora Alexa Haditaghiego, rozbudzone zostały nadzieje na pierwsze w historii trofeum, czyli ekstraklasowe mistrzostwo lub przynajmniej Polski, a grę w europejskich pucharach traktowano jako niezbędne minimum. Tymczasem z PP Szczecinianie już odpadli, a w lidze są bliżej spadku niż wysokich lokat. Nowy właściciel i prezes wyłożył ogromne pieniądze, spłacając wielomilionowe długi po poprzedniku oraz dokonał transferów, co potwierdziło jego dobre intencje, ale niestety, nowe nabytki zawiodły, gdyż transfery to swego rodzaju loteria, co potwierdza sytuacja Widzewa Łódź, który na zakupy wydał znacznie więcej niż Pogoń, bo kilkanaście milionów złotych, a po dwóch wiosennych porażkach jest niżej niż Duma Pomorza, bo na spadkowej pozycji.

Frustracja części szczecińskich szalikowców może doprowadzić do akcji na trybunach wymierzonych przeciwko klubowym władzom, które naszym zdaniem mają dobre intencje i należy im się kredyt zaufania. Gdyby jednak doszło do demonstracji, a co najgorsze do ewentualnych gróźb, mogłoby to mieć fatalne skutki dla Pogoni, bo znany z gwałtownych reakcji Haditaghi (o czym świadczą choćby emocjonalne wpisy w mediach społecznościowych, często słuszne, ale trudno je nazwać dyplomatycznymi...), mógłby zrezygnować z Dumy Pomorza, zabierając swoje zabawki i wracając do domu. W obecnej sytuacji zarówno fani, jak i klub, powinni próbować tonować gorące emocje i kierować się chłodną logiką!

O tym, że szczecińskim kibicom zależy na Pogoni świadczy fakt, że mimo nie najlepszych w tym roku wyników, na mecz z Arką już w środę odnotowano w systemie biletowym dokładnie 11 261 osób uprawnionych do wejścia na trybuny! Właścicielowi też zależy, o czym najlepiej świadczą jego wydatki, a przypomnijmy, że w Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego" został wybrany Mecenasem Sportu Roku 2025!

Ze względu na panujące mrozy, Pogoń zachęca do wnoszenia na stadion własnych koców. Jednak każdy koc podczas kontroli przy bramkach wejściowych będzie musiał zostać całkowicie rozłożony. W związku z tym, że taka weryfikacja zajmuje nieco więcej czasu, warto przybyć na stadion odpowiednio wcześniej, aby uniknąć kolejek i zdążyć na pierwszy gwizdek. Klub podtrzymuje też decyzję podjętą przed meczem z Termalicą, że duża herbata będzie w sprzedaży w promocyjnej cenie 3 złotych również na meczu z Arką.

Problemy ze zdrowiem w Pogoni

W niedzielę w ekipie Portowców nikt nie będzie musiał pauzować z powodów kartkowych, lecz na pewno nie wystąpi kontuzjowany Rajmund Molnar, a problemy zdrowotne mieli w ostatnim czasie także Attila Szalai i Benjamin Mendy, zaś do treningów z drużyną dopiero ostatnio dołączył Kellyn Acosta, który zagrał już nawet w poniedziałkowym sparingu z Chojniczanką, choć do niedawna trenował jedynie indywidualnie. Fatalne po przerwie, zremisowane spotkanie z Termalicą, przed czasem zakończył Leo Borges, któremu - zdaniem trenera Thomasa Thomasberga - zabrakło sił...

Piłkarze, którzy nie zagrają z gdynianami, albo wystąpią w tych zawodach w mniejszym wymiarze czasowym, w poniedziałek o godz. 13 (prawdopodobnie na bocznym boisku bez udziału kibiców) zmierzą się w sparingu z III-ligową Polski Cukier Kluczevią Stargard.

Powody do zadowolenia ma szkoleniowiec Arki Dawid Szwarga, który prawdopodobnie w niedzielę będzie miał do dyspozycji wszystkich podopiecznych. W zespole z Trójmiasta nie ma absencji kartkowych, a także nic nie słychać o problemach zdrowotnych.

Arka nie lubi Szczecina

Dotychczas Pogoń w starciach o ligowe punkty z ekipą z Trójmiasta odniosła 20 zwycięstw, a także zanotował 7 remisów i 7 porażek, co daje ponad dwa razy więcej strzelonych bramek niż straconych (62-30). Warto podkreślić, że Duma Pomorza nigdy nie przegrała w Szczecinie ligowego meczu z Arką! Na 17 takich spotkań Portowcy 13 wygrali i 4 zremisowali. W Szczecinie po raz ostatni o punkty mierzyli się z gdynianami 29 lipca 2019 roku wygrywając 2:0. Niestety, gorzej bywało na wyjazdach, a jesienią Granatowo-Bordowi przegrali w delegacji 1:2, zaś decydującą bramkę strzelił wychowanek Pogoni Kamil Jakubczyk.

W Pucharze Polski kluby zmierzyły się dwukrotnie w Gdyni i raz Portowcy przegrali 1:2, a kilkanaście lat później zwyciężyli 1:0. Ciekawostką jest fakt, że Pogoń grała w PP także z rezerwami Arki i mecz w Gdyni zakończył się po dogrywce remisem 2:2, lecz z powodu ciemności nie można już było strzelać rzutów karnych, więc spotkanie powtórzono w Szczecinie i Duma Pomorza awansowała wygrywając 3:2.

Najwyższe zwycięstwa Pogoni z Arką to dwukrotnie 5:1 oraz 4:0, a nasza drużyna przegrywała najwyżej jedynie dwoma golami. W 12 ostatnich pojedynkach Portowcy strzelali co najmniej jedną bramkę, a w historii morskich derbów najskuteczniejszymi strzelcami naszego klubu są: Leszek Wolski (8 goli), Adam Frączczak (7) i Zenon Kasztelan (4).

W 21. kolejce grają

PIĄTEK

Radomiak - Korona 18.00

GKS Katowice - Legia 20.30

SOBOTA

Cracovia - Jagiellonia 14.45

Zagłębie - Raków 17.30

Wisła - Widzew 20.15

NIEDZIELA

Motor - Lechia 12.15

POGOŃ - Arka 14.45

Lech - Piast 17.30

PONIEDZIAŁEK

Termalica - Górnik 19.00

Tabela po 20 kolejkach

1. Jagiellonia Białystok 35 36-23 10 5 4

2. Wisła Płock 33 23-14 8 9 3

3. Górnik Zabrze 33 31-26 10 3 7

4. Zagłębie Lubin 31 33-27 8 7 5

5. Cracovia Kraków 31 27-22 8 7 5

6. Raków Częstochowa 30 27-25 9 3 8

7. Lech Poznań 29 31-30 7 8 5

8. Korona Kielce 27 24-22 7 6 7

9. Radomiak Radom 27 35-30 7 6 6

10. Piast Gliwice 26 22-21 7 5 8

11. GKS Katowice 26 26-28 8 2 9

12. Lechia Gdańsk 24 41-39 8 5 7

13. Motor Lublin 24 26-33 5 9 6

14. Arka Gdynia 22 17-34 6 4 9

15. POGOŃ Szczecin 22 30-35 6 4 10

16. Widzew Łódź 20 27-32 6 2 12

17. Termalica Nieciecza 20 25-37 5 5 10

18. Legia Warszawa 20 22-25 4 8 8

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

