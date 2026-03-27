Piłka nożna. Modernizacja stadionu przy Topolowej

Rozpoczęły się prace na stadionie, na którym swe mecze rozgrywa Mirand. Fot. CIM UM Szczecin

Ruszyła modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Topolowej w Jezierzycach, gdzie swoje mecze rozgrywa lider piłkarskiej IV ligi Mirand Szczecin, a półmilionowa inwestycja znacząco podniesie funkcjonalność obiektu.

REKLAMA

W ramach zadania prowadzone są niezbędne prace rozbiórkowe oraz roboty brukarskie i ziemne, obejmujące m.in.: przygotowanie terenu pod trybunę gości, budowę chodników oraz wzmocnienie skarpy. Obiekt zyska również nowe ogrodzenie, które poprawi bezpieczeństwo i estetykę całego terenu.

Z myślą o kibicach przewidziano montaż modułowej trybuny dla gości, a dzięki wykonaniu nowego przyłącza energetycznego możliwe będzie zwiększenie mocy i dalszy rozwój infrastruktury, bo to dopiero początek zmian przy ul. Topolowej. Równolegle powstaje bowiem dokumentacja projektowa dla kolejnych etapów inwestycji. Obejmie ona m.in. przebudowę istniejącej trybuny wraz z zadaszeniem, wymianę murawy na sztuczną oraz projekty nowoczesnych instalacji: oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia, a także systemu odwodnienia boiska.

Łączna wartość prowadzonych obecnie prac wynosi 510 tysięcy złotych. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.

(oprac. mij)

REKLAMA