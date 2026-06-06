Piłka nożna. Mistrzowie świata medyków świętowali charytatywnie [GALERIA]

Fot. Stanisław Zyblewski

W sobotę na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Witkiewicza odbył się piłkarski turniej charytatywny zorganizowany z okazji 25. rocznicy zdobycia tytułu mistrzów świata medyków w 6-osobowej piłce nożnej we francuskim Evian przez drużynę Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, a w zawodach wystąpiły 4 drużyny grające w poprzek na dwóch połowach murawy systemem każdy z każdym, zaś poziom był tak wyrównany, iż 3 zespoły zakończyły zmagania z dorobkiem 6 punktów i ostatecznie triumfowały Gwiazdy Ligi przed Lekarzami Evian (mistrzowie świata) i Lekarzami USK 1 i 2 (połączone drużyny z Unii Lubelskiej i Pomorzan), a bez punktów zakończyli zawody grający w połączonej ekipie oldboje Pogoni i Stali Stocznia. Królem strzelców został zdobywca 4 bramek Dawid Kort, a najlepszym zawodnikiem wybrano Jakuba Moskalewicza. Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecina Krzysztof Kupis wręczył organizatorowi sobotniego meczu i kapitanowi mistrzów świata Mariuszowi Zarzyckiemu okazały okolicznościowy puchar.

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Turniej miał charakter charytatywny, gdyż grano dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe, działającego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym numer 1 przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie, zaś cel zbiórki to stworzenie placu zabaw dla dzieci z oddziału Świętego Mikołaja.

Przypomnijmy, że w drużynie mistrzów świata medyków przed ćwierć wiekiem grali: Michał Szelągowski (bramkarz-ginekolog, który w sobotę tylko kibicował), Andrzej Walczak (bramkarz-anestezjolog), Roman Bożyk (pomocnik-internista, Paweł Bąk (obrońca- anestezjolog), Dariusz Dalke (obrońca-fizjoterapeuta), Artur Jędruch (pomocnik-lekarz specjalista rehabilitacji), Łukasz Myszel (pomocnik-lekarz rodzinny), Dariusz Olejnik (pomocnik- ginekolog), Seweryn Totoń (napastnik-dentysta), Wojciech Kaczor (napastnik-dentysta), Grzegorz Naprawa (pomocnik-internista) i kapitan drużyny Mariusz Zarzycki (obrońca-ginekolog). Królem strzelców turnieju w Evian został Seweryn Totoń, a najlepszym bramkarzem wybrano we Francji Andrzeja Walczaka.

(mij)

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