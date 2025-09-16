Piłka nożna. Mistrz świata z 2018 r. Benjamin Mendy wzmacnia Pogoń

Benjamin Mendy ostatnio występował w FC Zurich

Francuski obrońca, mistrz świata z 2018 Benjamin Mendy zostanie nowym piłkarzem Pogoni. Tą sensacyjną informację ogłosił w mediach społecznościowych prezes Pogoni Alex Haditaghi. Oficjalnego potwierdzenia na klubowych mediach jeszcze nie ma.

„Gratulacje dla Kibiców Pogoni i wspaniałej pracy Tana Keslera i Mariusza Mowlika za tak ciężką pracę, aby sprowadzić tego niesamowitego zawodnika do naszej drużyny!"- napisał na swoim facebookowym profilu Alex Haditaghi załączając post z ilustracją opublikowaną przez Fabrizio Romano.

Pogoń była już w ostatnich tygodniach bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w lidze wykupując z Leeds United Sama Greenwooda za cztery mln euro. Teraz mimo zamknięcia okienka transferowego wzmocni skład jednym najlepszych lewych obrońców na świecie w 2018 roku. Benjamin Mendy rozegrał w barwach reprezentacji Francji 10 spotkań, w tym jedno na mistrzostwach świata w 2018 roku. W swojej karierze reprezentował takie klubach jak: Manchester City, AS Monaco i Olympique Marsylia.

31-letni obrońca rundę wiosenną spędził w FC Zurich. Rozegrał jednak tylko siedem meczów w szwajcarskiej ekstraklasie, ale w kwietniu wypadł ze składu z powodu kontuzji. Po wygaśnięciu kontraktu w Szwajcarii został wolnym zawodnikiem, którego nie obowiązuje zakończone przed tygodniem okienko transferowe.

Najlepszy okres karier Mendy miał w latach 2017-2021 w czasach występów dla Manchesteru City. Jego karierę zaburzyły oskarżenia o gwałty i napaść seksualną, ale został uniewinniony od zarzutów.

Jak donosi portal PogonSportNet Pogoń dopina także transfer kolejnego zawodnika. Blisko podpisania umowy z Dumą Pomorza jest też 23-letni prawy obrońca Hussein Ali. Piłkarz urodzony w Malmo, występował w młodzieżowych reprezentacjach Szwecji, ale z racji pochodzenia gra w seniorskiej reprezentacji Iranu i ma koncie ma osiemnaście meczów w narodowych barwach. Występował w Malmo FF, Orebro SK i holenderskim SC Heerenveen. (woj)