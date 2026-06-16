Piłka nożna. Mirand walczy o awans

Piłkarzy Miranda (w czerwonych strojach) czeka ważny mecz. Fot. Mirand/Facebook

W środę o godz. 17 w Chodzieży odbędzie się półfinałowy mecz barażowy o awans do piłkarskiej III ligi, w którym miejscowa Polonia podejmie Miranda Szczecin.

REKLAMA

Gospodarze to wicelider IV ligi wielkopolskiej, który zakończył sezon z 73 punktami (22 zwycięstwa, 7 remisów i 5 porażek), a Szczecinianie zakończyli IV-ligowe boje także na II miejscu, z 68 punktami (20 wygranych, 8 remisów i 4 przegrane).

- Jedziemy do Chodzieży w pozytywnym nastawieniu i wierzymy w nasz awans do finałów baraży, chociaż mamy pewne problemy kadrowe, gdyż niektórzy nasi zawodnicy narzekają na drobne urazy, lecz wolałbym nie zdradzać szczegółów, by nie ułatwiać zadania rywalom - powiedział trener Miranda Maciej Sayed. - Polonia to silny fizycznie zespół i dobry w fazach przejściowych, a szczególnie groźny jest na własnym boisku przy wsparciu żywiołowo reagujących swoich kibiców ale Chodzieżanie mają też swoje mankamenty, które postaramy się wykorzystać...

Zwycięzca pojedynku w Chodzieży podczas weekendu zmierzy się na wyjeździe z triumfatorem drugiej półfinałowej pary: Pogoń Mogilno - Grom Nowy Staw. ©℗ (mij)

REKLAMA