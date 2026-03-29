Piłka nożna. Mirand traci punkty w IV lidze

Chemik pokonał Białych. Fot. Ariel SZYDŁOWSKI

W spotkaniach 21. kolejki piłkarskiej Keeza IV ligi doszło do kilku ciekawych pojedynków. Liderujący Mirand Szczecin znowu stracił punkty i tylko zremisował u siebie z Orłem Wałcz 2:2. Gospodarze prowadzili po trafieniu Pawła Olejnika, ale po przerwie Wałczanie zdobyli dwie bramki, a ich autorami byli: Konrad Mularczyk i Hubert Leśny. W ostatniej minucie wyrównał Jakub Kuzko.

Bałtyk Koszalin pewnie pokonał u siebie Dąb Dębno 4:0, a golami podzielili się: Miłosz Stępnik (3) i Michał Wiewióra. Chemik Police wygrał u siebie z wiceliderującymi Białymi Sądów 3:1, a wynik otworzył Maksym Krutin i goście prowadzili, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Gabriel Flejter, zaś w końcówce Chemik zadał dwa ciosy po golach Bartosza Walczaka i ponownie Flejtera. Mechanik Bobolice przegrał u siebie ze Spartą Gryfice 2:3, a dla gospodarzy, którzy od 40. minuty grali w dziesiątkę, trafiali: Michał Barański i Adrian Winkowski, zaś dla gości: Gracjan Kuśmierek (2) i Oskar Jarocha. Gryf Kamień Pom. wygrał u siebie z Błękitnymi II Stargard 2:1, a zwycięstwo zapewnili mu: Kamil Bogusz i Krzysztof Bątkowski, zaś dla gości trafił Piotr Konewka. Ina Elektrobim Ińsko zremisowała u siebie z Gwardią Koszalin 2:2, a dla gospodarzy gole strzelili: Dawid Dulewski i Wołodymyr Skorochod, zaś dla gości: Aleksander Śliwowski i Leon Świąder. ©℗ (PR)

