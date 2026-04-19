Piłka nożna. Mirand remisuje w IV lidze

W piłkarskiej IV lidze najciekawiej zapowiadał się pojedynek w Koszalinie miejscowej Gwardii z Mirandem Szczecin, który zakończył się remisem 1:1, a już w 10. minucie Adrian Cybula wyprowadził Gwardię na prowadzenie, zaś po przerwie wyrównał Bartosz Krzysztofek. W tej rundzie Mirand jeszcze nie przegrał, ale zremisował już piąte spotkanie.

- Drugi mecz z rzędu kończymy remisem i na pewno pozostaje spory niedosyt - powiedział po meczu Maciej Sayed, trener Mirandu. - Pierwsza połowa zdecydowanie nie była w naszym wykonaniu dobra, brakowało nam intensywności i jakości, przez co to rywale zasłużenie schodzili do szatni z prowadzeniem. Po przerwie zespół zareagował bardzo dobrze. Po korektach w składzie nasza gra wyglądała zupełnie inaczej. Przejęliśmy inicjatywę, byliśmy agresywniejsi w odbiorze i zaczęliśmy stwarzać sytuacje bramkowe. Efektem tego było wyrównanie, a w końcówce mieliśmy jeszcze świetną okazję, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Niestety, w decydującym momencie zabrakło nam konkretu. Podsumowując, jeśli chcemy wygrywać takie spotkania, to na wysokim poziomie musimy grać przez pełne 90 minut, a nie tylko przez jedną połowę.

Chemik Police zremisował na wyjeździe z Orłem Wałcz 1:1. Goście prowadzili po trafieniu Gabriela Flejtera, który skutecznie główkował po rzucie rożnym. Parę minut później bezpośrednio z rzutu rożnego gola zdobył Patryk Ściurkowski. Policzanie posiadali przewagę, a Flejter trafił jeszcze w słupek. Ina Elektrobim Ińsko wygrała na wyjeździe z Gryfem Kamień Pomorski 2:1 i było to jej trzecie zwycięstwo z rzędu, a dublet zaliczył Wiktor Kolesnyk. Potrzebująca punktów Darłovia Darłowo przegrała u siebie ze Spartą Gryfice 1:2. W drugiej połowie gospodarze prowadzili po golu Dominika Ordaka, ale w końcówce meczu goście pokazali charakter i gole dla przyjezdnych zdobyli: Jakub Forczmański i Bartłomiej Babiak. ©℗ (PR)

