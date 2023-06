Piłka nożna. Mikołaj Lebedyński na Twardowskiego?

Mikołaj Lebedyński właśnie rozstał się z mieleckim klubem. Fot. PGE FKS Stal Mielec

Od wielu już lat, praktycznie po odejściu ze Szczecina Adama Buksy, ekstraklasowa Pogoń nie ma klasycznego bramkostrzelnego napastnika.

Władze naszego klubu w końcu to dostrzegły i prezes Jarosław Mroczek w posezonowym wywiadzie powiedział, że choć Pogoń ma spore problemy finansowe i na transfery tego lata nie ma co za bardzo liczyć, to jednak nie wyklucza, że do zespołu Dumy Pomorza wkrótce dołączy nowy napastnik.

Spekulowano, że tym nowym nabytkiem może być bramkostrzelny Łukasz Zwoliński, były portowiec, od kilku sezonów występujący w zdegradowanej właśnie z PKO BP Ekstraklasy Lechii Gdańsk. Napastnik ten trafił jednak ostatecznie do drużyny mistrza Polski, czyli Rakowa Częstochowa.

W tej sytuacji dotarły do nas sygnały, że wzmocnieniem ataku portowców może być inny były zawodnik Pogoni, 32-letni Mikołaj Lebedyński, który właśnie odchodzi z ekstraklasowej PGE FKS Stali Mielec, rozwiązując kontrakt za porozumieniem stron.

Lebedyński w zakończonym sezonie PKO BP Ekstraklasy wystąpił w 27 meczach oraz zagrał w jednym spotkaniu Pucharu Polski. Prawonożny napastnik grał w Stali od 13 czerwca 2022.

Wychowanek Arkonii Szczecin przez wiele sezonów występował już w Pogoni, skąd odszedł do holenderskiej Rody Kerkrade, a następnie przeszedł do szwedzkiego klubu BK Häcken. Po powrocie do Polski występował w ekstraklasowych klubach: Podbeskidziu Bielsko-Biała, Wiśle Płock i Stali Mielec. Na polskich ekstraklasowych boiskach zagrał 39 razy, ale nie strzelił jeszcze gola. Ponadto występował w GKS-ie Katowice, Górniku Łęczna i Chrobrym Głogów.

Jeśli chodzi o inne transferowe sprawy to przypomnijmy, że po sezonie z Pogoni odeszli: Kóstas Triantafyllópoulos (trafi prawdopodobnie do OFI Kreta) i Michał Kucharczyk.

Nie do końca wyjaśniona jest też przyszłość szwedzkiego piłkarza Pogoni, Pontusa Almqvista. Trener portowców Jens Gustafsson chciałby nadal mieć zawodnika w swojej drużynie i mówi, że piłkarz chciałby pozostać na Twardowskiego, ale według wypowiedzi szwedzkiego szkoleniowca, jest w tej sprawie jeszcze sporo znaków zapytania... (mij)