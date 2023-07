Piłka nożna. Michał Kucharczyk w klubie naznaczonym lotniczą katastrofą

Michał Kucharczyk odszedł ze Szczecina do klubu z tragiczną historią... Fot. Ryszard PAKIESER

Uniwersalny piłkarz ekstraklasowej Pogoni Szczecin Michał Kucharczyk, nominalny napastnik grający także w pomocy oraz na bocznej obronie, który z powodu problemów zdrowotnych miał praktycznie straconą rundę wiosenną, odszedł z Twardowskiego i związał się z uzbeckim Pachtakorem Taszkient.

Ten najbardziej utytułowany klub w Uzbekistanie od czasu utworzenia w tym kraju samodzielnej ligi w ostatnich latach wywalczył 5 tytułów mistrza kraju z rzędu (7 łącznie) oraz 6 Pucharów Uzbekistanu z rzędu (8 łącznie), a sukcesy odnosił również na arenie międzynarodowej, gdy dwukrotnie z rzędu dotarł do półfinału Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

Trochę mniej sukcesów zespół osiągał za czasów istnienia ZSRR, a wówczas w I lidze wystąpił 22 razy, zanotował 212 zwycięstw, 211 remisów oraz 299 porażek. Był jedynym uzbeckim klubem, który wystąpił w najwyższej klasie rozgrywkowej Związku Radzieckiego, a najwyższe miejsca jakie wtedy zajął to dwukrotnie 6. lokata, a był też finalistą Pucharu ZSRR. W tamtych komunistycznych czasach o klubie najgłośniej było jednak nie w związku z osiągnięciami sportowymi, lecz z powodu tragicznej katastrofy lotniczej, gdy w 1979 roku nad Ukrainą zginęło 17 zawodników i trenerów klubu. Wówczas o tragedii nie można było zbyt wiele pisać, a szczegóły poznaliśmy dopiero po wielu latach, m.in. dzięki internetowej encyklopedii Wikipedia. Katastrofa miała miejsce 11 sierpnia 1979 roku, gdy nad miastem Dnieprodzierżyńsk zderzyły się w powietrzu dwa radzieckie samoloty: Tupolew Tu-134 linii Aerofłot, lecący z Czelabińska z międzylądowaniem w Woroneżu do Kiszyniowa, z 88 pasażerami (oraz 6 członkami załogi) i samolot Tupolew Tu-134, również należącego do linii Aerofłot, lecący z Taszkentu z międzylądowaniem w Doniecku do Mińska, z 77 pasażerami (oraz 7 członkami załogi). W wyniku katastrofy zginęli wszyscy ludzie na pokładach obu maszyn, tj. 178 osób. Bezpośrednią przyczyną zderzenia były błędne polecenia wydane załogom obu samolotów przez kontrolerów lotów z Charkowa. Do tragedii przyczynił się też fakt, że w tamtym dniu miał lecieć na Krym Konstantin Czernienko, przyjaciel i prawa ręka pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonida Breżniewa wypoczywającego wówczas na Krymie, dla którego był otwarty z samego rana jeden z trzech korytarzy powietrznych, a dla innych samolotów pozostały tylko dwa korytarze powietrzne...

Przypomnijmy, kto jeszcze tego lata opuścił Pogoń oprócz Michała Kucharczyka. Damian Dąbrowski przeszedł do Zagłębia Lubin, a portal Transfermarkt podaje, że za 250 tys. euro. Pontus Almqvist po zakończeniu wypożyczenia z rosyjskiego FK Rostowa nad Donem, trafił na kolejne wypożyczenie do włoskiej US Lecce. Kryspin Szczesniak po wypożyczeniu pozostał na stałe w Górniku Zabrze, ale kwota odstępnego w wyniku negocjacji między klubami była niższa, niż w umowie wypożyczenia wynosił tzw. pierwokup. Kóstas Triantafyllópoulos przymierzany jest do Górnika Zabrze lub OFI Kreta, a Dawid Rezaeian - do Stal Rzeszów. Duma Pomorza wypożyczyła też kilku zawodników; Kacpra Kostorza do holenderskiego FC Den Bosch z opcją wykupu, Kacpra Łukasiaka do Górnika Łęczna, Arona Stasiaka do Kotwicy Kołobrzeg. Pogoń nie przedłużyła też kontraktu z Bartłomiejem Mrukiem, który ostatnio był wypożyczony do Garbarni Kraków. Szczecin opuścić może też Oskar Kalenik.

(mij)