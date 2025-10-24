Piłka nożna. Mendy już trenuje

Benjamina Mendyego widzieliśmy już na bocznym boisku przy ul. Twardowskiego jak trenował wspólnie z kolegami z drużyny, a z uśmiechem kibicuje mu Musa Juwara. Fot. Pogoń Szczecin SA

Niedawno, po dość długich perturbacjach i III-ligowej banicji, na szczęście w końcu podpisał nową umowę z ekstraklasową Pogonią Szczecin utalentowany młody napastnik Patryk Paryzek, a w tym tygodniu dotarły do kibiców kolejne miłe wiadomości, bo kontrakty z piłkarską Dumą Pomorza przedłużyli rutynowany szwedzki obrońca Linus Wahlqvist oraz bramkarski junior ze Słowacji Alex Pesković. Treningi z drużyną rozpoczął też pozyskany we wrześniu mistrz świata Francuz Benjamin Mendy i być może już niedługo zadebiutuje w PKO BP Ekstraklasie jako portowiec...



Szwedzki prawy obrońca, mogący też z powodzeniem występować jako stoper Linus Wahlqvist, podpisał nowy kontrakt z Pogonią, a umowa wiąże reprezentanta Szwecji z naszym klubem do końca czerwca 2028 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Linus przyszedł na świat 11 listopada 1996 roku w Norrkoping. Jest wychowankiem IFK Norrkoping, w którym rozegrał 192 meczów i zdobył 11 bramek w szwedzkiej ekstraklasie. W swojej karierze bronił też barw Dynama Drezno, dla którego rozegrał 54 spotkania w 2. Bundeslidze. W 2015 roku wywalczył z Norrkoping mistrzostwo i Superpuchar Szwecji. Trzy lata później z tym samym klubem osiągnął także wicemistrzostwo. W barwach szwedzkiego klubu Wahlqvist rozegrał również 6 meczów na arenie międzynarodowej: 2 w eliminacjach Ligi Mistrzów i 4 w Lidze Europy. Piłkarzem Pogoni został w grudniu 2022 roku. Od tamtej pory rozegrał w granatowo-bordowych barwach 102 mecze, w których strzelił 4 gole i zanotował 10 asyst. Wraz z naszym klubem trzykrotnie kończył sezon na 4. miejscu w mistrzostwach Polski, dwukrotnie dotarł do finału Pucharu Polski, a także rywalizował w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

REKLAMA

- Przedłużenie pobytu w Szczecinie to bardzo ważna decyzja dla mnie samego, mojej kariery i mojej rodziny - mówi L. Wahlqvist. - Od pierwszego dnia czujemy się w grodzie Gryfa jak w domu. Przyszedłem, aby wraz z klubem coś wygrać, a jak dotąd nie udało nam się tego osiągnąć. Dzięki przedłużeniu umowy nadal mam jednak szansę to zmienić. Chcę dać trofeum Pogoni i Szczecinowi. To mój cel na najbliższe lata! Rozmowy dotyczące przedłużenia przeze mnie umowy przyspieszyły tak naprawdę po zakończeniu poprzedniego sezonu. Z tygodnia na tydzień byliśmy bliżej porozumienia, a w ostatnich dwóch tygodniach rozmawiało nam się już na ten temat naprawdę łatwo. Otwartość, z jaką rozmawialiśmy o moim nowym kontrakcie, bardzo ułatwiła mi podjęcie tej decyzji.

Młody golkiper Alex Pesković, syn byłego bramkarza Pogoni, a później trenera Borisa Peskovicia, podpisał nowy dwuletni kontrakt z Pogonią, a umowa zawiera opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 16-letni słowacki bramkarz w bieżącym sezonie PKO BP Ekstraklasy nie zagrał żadnego meczu w barwach Pogoni w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale wszystko jeszcze przed nim...

Mistrz świata Benjamin Mendy jest coraz bliżej debiutu w granatowo-bordowych barwach, a francuski obrońca w środę rozpoczął częściowe treningi z drużyną. Mendy zawodnikiem Dumy Pomorza został w połowie września. Od tamtej pory pracował nad uzyskaniem optymalnej dyspozycji najpierw trenując indywidualnie z naszymi fizjoterapeutami oraz na siłowni, a potem także na boisku z piłką, zaś teraz rozpoczyna już pracę z drużyną. W kolejnych meczach portowcy zmierzą się z Cracovią (w najbliższą sobotę), Legią Warszawa w Pucharze Polski w stolicy (30.10), Wisłą Płock (03.11) i Jagiellonią Białystok (09.11). Być może przy okazji któregoś z tych spotkań Mendy otrzyma szansę, by po raz pierwszy zagrać dla Pogoni.

Przypomnijmy, że Mendy to mistrz świata, a tytuł zdobył z reprezentacją Francji w 2018 roku, w efekcie czego został specjalnie odznaczony, zostając kawalerem Legii Honorowej. Był też mistrzem Francji z AS Monaco i 4-krotnym mistrzem Anglii z Manchesterem City, z którym zdobył też Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej (3 razy) i Tarczę Wspólnoty.

(mij)

REKLAMA