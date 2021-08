Piłka nożna. Memoriał Przyjaciół na Kresowej

W sobotę, na nowym kompleksie piłkarskim przy ul. Kresowej, odbył się Memoriał Przyjaciół, czyli turniej piłkarski oldbojów, poświęcony pamięci czterech znanych i już nieżyjących piłkarzy Pogoni Szczecin i Stali Stocznia, Świętej Pamięci: Zbigniewa Kozłowskiego, Henryka Waliłki, Janusza Kamińskiego i Romana Dziedzica.

W turnieju na sztucznej trawie grano na nieco mniejszych boiskach, bo dwóch, wyznaczonych w poprzek pełnowymiarowego. Pięć 9-osobowych drużyn rywalizowało systemem każdy z każdym i w sumie rozegrano 10 spotkań. Zwyciężył zespół Pogoń „Przyjaciele Koziołka" przed Lekarzami, Chemikiem Police, Stalą Oldboje i Stalą Amber.

Bohaterowie Memoriału, choć jeszcze całkiem nie tak dawno spotykaliśmy się na stadionach, ale przede wszystkim już na trybunach, oczywiście nigdy nie mogli zagrać na nowym kompleksie sportowym, bo został on oddany do użytku kilka tygodni temu, ale zapewne kopali piłkę na żużlowym boisku, które było wcześniej w tym samym miejscu. Wielokrotnie grali zaś na głównym stadionie przy ul. Biskupa Bandurskiego, który mieści się tuż po drugiej stronie ulicy. Po turnieju postanowiono więc udać się na popołudnie wspomnień na dawny stadion, pamiętający występy piłkarzy Stali Stocznia na zapleczu ekstraklasy. Wśród uczestników Memoriału widzieliśmy wielu znanych piłkarzy, jak choćby: Zenona Kasztelana, Mirosława Masicza, Stefana Czerbińskiego, Jerzego Falkowskiego czy Jerzego Borowiaka i wielu innych.

Stal zaprasza oldbojów

- Po reaktywacji stowarzyszenie oldbojów Stali chce działać coraz prężniej i dlatego w sobotnim Memoriale udało nam się wystawić aż dwie drużyny, a w kolejnych imprezach będziemy starali się zajmować wyższe lokaty, choć nie wynik jest tutaj najważniejszy - powiedział Leszek Bitowt, były piłkarz Stali Stocznia. - W rozgrywkach oldbojów startujemy regularnie, ale to nie wszystko, bo przeprowadzamy też treningi dla podtrzymania kondycji, spotykając się i grając przeważnie raz w tygodniu. To nie wszystko, bo przeprowadzamy też regularnie odnowę biologiczną, choć z powodu pandemii mieliśmy w tym temacie długą przerwę, lecz już w najbliższym czasie zamierzamy wrócić do tej dobrej praktyki. Korzystając z okazji, chciałbym z tego miejsca zaapelować do kolegów, którzy w przeszłości grali w Stali, aby wstąpili w szeregi naszego stowarzyszenia oldbojów. Chętnych zapraszam, by skontaktowali się ze mną telefonicznie pod numerem: 503-468-627. ©℗

(mij)