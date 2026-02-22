Piłka nożna. Mecz Świtu z wiceliderem w Poznaniu odwołany!

Tak wyglądało boisko w Poznaniu, Fot. Świt

Mecz na szczycie piłkarskiej II ligi, wiceliderującej Warty Poznań z piątym w tabeli szczecińskim Świtem, który miał się toczyć w stolicy Wielkopolski w niedzielną noc (planowane rozpoczęcie zawodów to godz. 19.30), z powodu długotrwałych opadów deszczu i zalanego boiska, został odwołany przez sędziego praktycznie tuż przed pierwszym gwizdkiem.

Szczecinianie znając stan poznańskiego boiska - na którym Warta gra od niedawna, bo wcześniej występowała gościnnie w Grodzisku Wlkp. na obiekcie o ekstraklasowym standardzie -po analizie prognozy pogody obawiali się, że pojedynek nie dojdzie do skutku, ale Polski Związek Piłki Nożnej nakazał im jechać do Poznania. Dodajmy, że w ten weekend, z całej kolejki odbyły się jedynie 3 spotkania. Można zrozumieć, że z uwagi na zbliżające się tegoroczne mistrzostwa świata (choć nie ma pewności, czy Polacy w barażach wywalczą awans na tę imprezę), nasza piłkarska centrala nakazuje grać w środku zimy klubom PKO BP Ekstraklasy, które mają odpowiednio przygotowane stadiony do ekstremalnych warunków, ale dlaczego zmusza się do surwiwalu kluby z niższych lig oraz drużyny kobiece? Większość meczów jest i tak odwoływanych, a tylko kluby ponoszą niepotrzebne koszty wyjazdów (goście) i przygotowania imprez (gospodarze). Tam gdzie mimo wszystko dojdzie do gry, jedynie niepotrzebnie naraża się zdrowie sportowców oraz kibiców!

Świt zainauguruje więc piłkarską wiosnę w najbliższą sobotę 28 lutego o godz. 11.15 (godzinę ustalono na prośbę telewizji będącej od dawna w likwidacji...) i też będzie to pojedynek na szczycie, bo na Skolwin przyjedzie lider II ligi Unia Skierniewice, którą jesienią podopieczni trenera Tomasza Kafarskiego pokonali na wyjeździe. Tylko czy zarządzający obiektem przy ul. Stołczyńskiej szczeciński Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji zdoła odpowiednio przygotować stadion, który ma sporą listę usterek, a II-ligowa licencja została przyznana jedynie warunkowo? Biorąc pod uwagę politykę PZPN-u, który propaguje z dziwnym uporem tzw. zimny spartański wychów, jest to kolejny argument, by zmodernizować stadion, gdzie swe ligowe i pucharowe mecze rozgrywa Świt! ©℗ (mij)

