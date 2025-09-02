Wtorek, 02 września 2025 r. 
Piłka nożna. Mateusz Łęgowski wraca do domu?

Data publikacji: 02 września 2025 r. 14:55
Ostatnia aktualizacja: 02 września 2025 r. 14:57
Piłka nożna. Mateusz Łęgowski wraca do domu?
Mateusza Łęgowskiego widzimy w pojedynku z Rakowem, ale oczywiście nie w tym, który odbył się minionej niedzieli. Fot. Pogoń Szczecin SA  

Okienko transferowe w Polsce potrwa jeszcze do 8 września, a ekstraklasowa Pogoń Szczecin zainteresowała się byłym portowcem, 22-letnim pomocnikiem Mateuszem Łęgowskim, bratem bliźniakiem grającego w III-ligowych szczecińskich rezerwach bramkarza Łukasza Łęgowskiego!

Przypomnijmy, że Mateusz Łęgowski to wychowanek Gola Brodnica skąd trafił do Pogoni i na rok jako junior wyjechał do słynnego hiszpańskiego klubu CF Valencia, po czym powrócił na Twardowskiego. Jako już ukształtowany zawodnik odszedł do Włoch i od sezonu 2023/2024 występował we włoskiej Salernitanie. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w szwajcarskim Yverdon-Sport FC, z którym spadł z ekstraklasy. Kilka dni temu - za porozumieniem stron - rozwiązał kontrakt z III-ligową obecnie Salernitaną, w której w tym sezonie zagrał tylko raz.

Oprócz Łęgowskiego, najnowszym zainteresowaniem dyrektora generalnego z Twardowskiego Tana Keslera cieszy się 26-letni norweski prawy obrońca Daniel Eid z klubu Fredrikstad FK. W orbicie zainteresowań szczecinian są ponadto: 29-letni nigeryjski (także z rosyjskim obywatelstwem) środkowy napastnik German Onugkha, grający w FC Kopenhaga; 25-letni wenezuelski (z hiszpańskim obywatelstwem) środkowy napastnik Alejandro Marques, występujący w GD Estoril Praia; 26-letni pomocnik z Kosowa Donat Rrudhani, obecnie grający w FC Sion; 24-letni hiszpański środkowy pomocnik Unai Vencedor z Athletico Bilbao oraz 25-letni niemiecki defensywny pomocnik Florian Flick grający w 1. FC Nürnberg.

Napastnikiem portowców Kacprem Kostorzem zainteresował się nim niemiecki 1. FC Magdeburg, ale sprawa stała się chyba nieaktualna, po tym jak magdeburski zespół pozyskał Mateusza Żukowskiego ze Śląska Wrocław.

(mij)

 

Komentarze

kibic
2025-09-02 15:57:32
A może by tak Kacpra Kozłowskiego ściągnąć?

