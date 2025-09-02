Piłka nożna. Mateusz Łęgowski wraca do domu?

Mateusza Łęgowskiego widzimy w pojedynku z Rakowem, ale oczywiście nie w tym, który odbył się minionej niedzieli. Fot. Pogoń Szczecin SA

Okienko transferowe w Polsce potrwa jeszcze do 8 września, a ekstraklasowa Pogoń Szczecin zainteresowała się byłym portowcem, 22-letnim pomocnikiem Mateuszem Łęgowskim, bratem bliźniakiem grającego w III-ligowych szczecińskich rezerwach bramkarza Łukasza Łęgowskiego!

Przypomnijmy, że Mateusz Łęgowski to wychowanek Gola Brodnica skąd trafił do Pogoni i na rok jako junior wyjechał do słynnego hiszpańskiego klubu CF Valencia, po czym powrócił na Twardowskiego. Jako już ukształtowany zawodnik odszedł do Włoch i od sezonu 2023/2024 występował we włoskiej Salernitanie. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w szwajcarskim Yverdon-Sport FC, z którym spadł z ekstraklasy. Kilka dni temu - za porozumieniem stron - rozwiązał kontrakt z III-ligową obecnie Salernitaną, w której w tym sezonie zagrał tylko raz.

Oprócz Łęgowskiego, najnowszym zainteresowaniem dyrektora generalnego z Twardowskiego Tana Keslera cieszy się 26-letni norweski prawy obrońca Daniel Eid z klubu Fredrikstad FK. W orbicie zainteresowań szczecinian są ponadto: 29-letni nigeryjski (także z rosyjskim obywatelstwem) środkowy napastnik German Onugkha, grający w FC Kopenhaga; 25-letni wenezuelski (z hiszpańskim obywatelstwem) środkowy napastnik Alejandro Marques, występujący w GD Estoril Praia; 26-letni pomocnik z Kosowa Donat Rrudhani, obecnie grający w FC Sion; 24-letni hiszpański środkowy pomocnik Unai Vencedor z Athletico Bilbao oraz 25-letni niemiecki defensywny pomocnik Florian Flick grający w 1. FC Nürnberg.

Napastnikiem portowców Kacprem Kostorzem zainteresował się nim niemiecki 1. FC Magdeburg, ale sprawa stała się chyba nieaktualna, po tym jak magdeburski zespół pozyskał Mateusza Żukowskiego ze Śląska Wrocław.

(mij)