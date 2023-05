Piłka nożna. Mateusz Łęgowski w kadrze Santosa

Mateusz Łęgowski w starciu sam na sam na linii pola karnego z bramkarzem Radomiaka Albertem Posiadałą, w sobotnim meczu kończącym sezon PKO BP Ekstraklasy, wygranym przez portowców aż 4:0, a jedną z bramek zdobył właśnie jedyny reprezentant Polski z Twardowskiego. Fot. Ryszard PAKIESER

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santos powołał kadrę na mecz eliminacji mistrzostw Europy z Mołdawią (20 czerwca o godz. 20.45 w Kiszyniowie) oraz na spotkanie towarzyskie z Niemcami (16 czerwca o godz. 20.45 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie), a wśród wybrańców Portugalczyka znalazł się jeden piłkarz szczecińskiej Pogoni - 20-letni pomocnik Mateusz Łęgowski! Zabrakło natomiast miejsca dla jego kolegi klubowego, najlepszego piłkarza PKO BP Ekstraklasy 34-letniego Kamila Grosickiego.

Wśród piłkarzy powołanych do kadry Biało-Czerwonych znalazło się miejsce dla portowca Mateusza Łęgowskiego, który choć jest nominalnym defensywnym pomocnikiem, strzela stosunkowo dużo bramek, a jedną z jego mocnych stron jest strzał z dalszej odległości. Utalentowany młody zawodnik rozpoczynał karierę piłkarską w Golu Brodnica, skąd przeniósł się do Akademii Pogoni Szczecin, a w swym piłkarskim życiorysie ma też krótki epizod w znanym hiszpańskim klubie CF Valencia.

Dla Mateusza Łęgowskiego jest to drugie powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski w karierze. Debiut i jedyny dotychczas występ w najważniejszej kadrze naszego kraju piłkarz urodzony w Brodnicy zanotował we wrześniu 2022 roku, kiedy to pojawił się na boisku w końcówce meczu Ligi Narodów Polski z Holandią, przegranym przez Biało-Czerwonych 0:2.

Ciekawostką jest fakt, że reprezentant z Dumy Pomorza jest bratem bliźniakiem drugiego zawodnika Pogoni, bramkarza Łukasza Łęgowskiego, który w tym sezonie gra na wypożyczeniu w II-ligowej Olimpii Elbląg.

Jeśli chodzi o zachodniopomorskie akcenty w naszej kadrze, to jest jeszcze jeden, bo powołanie otrzymał lewy obrońca Arkadiusz Reca, który przed laty występował w IV-ligowej obecnie Flocie Świnoujście, ale w czasie gdy klub ten grał w I lidze i nawet walczył o ekstraklasowy awans... (mij)



KADRA POLSKI

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia Calcio, Włochy), Łukasz Skorupski (Bologna FC 1909, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn, Włochy).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (SSC Napoli, Włochy), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki, Grecja), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn, Anglia), Arkadiusz Reca, Przemysław Wiśniewski (obaj Spezia Calcio, Włochy), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63, Francja).

Pomocnicy: Krystian Bielik (Birmingham City, Anglia), Ben Lederman (Raków Częstochowa), Karol Linetty (Torino FC, Włochy), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Damian Szymański (AEK Ateny, Grecja), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam, Holandia), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy).

Napastnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg, Niemcy), Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Arkadiusz Milik (Juventus Turyn, Włochy), Michał Skóraś (Lech Poznań), Karol Świderski (Charlotte FC, USA), Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy).