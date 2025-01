Piłka nożna. Mariusz Witkowski nie żyje

Fot. MKS Flota

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że po ciężkiej chorobie, zmarł były wieloletni bramkarz Miejskiego Klubu Sportowego Flota Świnoujście ŚP Mariusz Witkowski, który urodził się w 1962 roku. We Flocie spędził 23 lata, w tym 19 w pierwszej drużynie, występując w ponad 550 meczach. Jest to najdłuższy staż bramkarski w historii klubu z wyspy Uznam. Bramki Floty bronił do 1998 roku. (mij)