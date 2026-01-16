Piłka nożna. Marcel Mendes-Dudziński w Świcie Szczecin!

Fot. Świt/Krzysztof PRUSKI

Do zespołu II-ligowych piłkarzy Świtu Szczecin - którzy zajmują obecnie 5. miejsce w tabeli, premiowane walką w barażach o awans na zaplecze ekstraklasy - dołączył w ramach wypożyczenia na co najmniej pół roku 20-letni bramkarz Marcel Mendes-Dudziński, który ostatnio, od lipca 2024 roku, reprezentował barwy Legia Warszawa.

Młody i utalentowany golkiper o dobrych warunkach fizycznych (197 cm, 85 kg) to wychowanek Polskiego Cukru Kluczevii Stargard (szkolił się też w stargardzkich klubach Brazil da Bola oraz Błękitni), który rozwijał się piłkarsko także w akademiach Pogoni Szczecin oraz od sezonu 2021/2022 Benfiki Lizbona, skąd trafił do stołecznego klubu. Urodzony w Szczecinie zawodnik ma na swoim koncie także występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Po sfinalizowaniu tego wypożyczenia działacze Świtu odstąpili od prób namówienia na powrót na Skolwin Jakuba Rajczykowskiego, który bronił szczecińskiej bramki we wszystkich jesiennych meczach ligowych, ale Raków Częstochowa skrócił jego wypożyczenie i zawodnik przebywa teraz na zgrupowaniu z ekstraklasowcami w tureckim Belek, a więc w tym samym mieście co szczecińska Pogoń. (mij)

