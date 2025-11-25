Piłka nożna. Maja walczymy razem

Kamil Grosicki wspiera młodszą koleżankę z boiska. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

* Trwa akcja pomocy dla Mai, młodej piłkarki nożnej Pogoni, która walczy z ciężką chorobą - ostrą białaczką szpikową. Piłkarze wyszli na rozgrzewkę w okolicznościowych koszulkach, z napisami dodającymi jej otuchy. Szalikowcy wywiesili transparent: „Maja walczymy razem". Podobne słowa pojawiały się też często na reklamowych elektronicznych bandach wokół boiska. Kibice skandowali też głośno: „Hej Maja, jesteśmy z Tobą!" i „Cała Pogoń zawsze razem!". Z każdego biletu sprzedanego na mecz w ostatnich kilku dniach, ma być przekazane dla zawodniczki po 25 złotych, a klub i kibice zapowiadają kolejne formy pomocy. Można też wspierać piłkarkę przez internet (https://pomagam.cancerfighters.pl/zbiorka/maja-drozd/).



* Przed meczem dyrektor generalny Pogoni Tan Kesler uhonorował kapitana portowców Kamila Grosickiego, za rozegranie 100 meczów w reprezentacji Polski. Po spotkaniu Grosik - któremu za pół roku kończy się kontrakt z Dumą Pomorza - na antenie Canalu+ poinformował, że nie chciałby zmieniać klubu, lecz wolałby zakończyć karierę w Szczecinie, ale dodał znamienne słowa, iż zna swoją wartość... Powiedział ponadto, że w sobotę odbyła się pierwsza rozmowa w sprawie nowego kontraktu, którą prowadził bezpośrednio z dyrektorem Keslerem oraz w ramach telekonferencji z właścicielem klubu Alexem Haditaghim, przebywającym wtedy w Kanadzie.

* Kibice obu drużyn prawili sobie wzajemnie uprzejmości. Po piątej bramce szczecinianie skandowali: "Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć - mało!". Gospodarze grozili też, że Zagłębie dostanie po gębie, a goście ripostowali, iż... paprykarze w twarze.

* Piłkarze Pogoni podchodząc po meczu do swoich kibiców z podziękowaniem za doping, mieli na plecach granatowo-bordowe flagi. Fani śpiewali zaś donośnie o swoim klubie, co było słyszalne nawet poza stadionem na ulicy Karłowicza: "Wygrał, wygrał ten mecz, niech się niesie zwycięstwa pieśń!". ©℗ (mij)

