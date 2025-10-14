Piłka nożna. Magdalena Uchacz z pucharem

Magdalena Uchacz jest najlepszą polską dryblerką wśród 10-latek. Fot. ZZPN

Na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się ogólnopolski finał turnieju piłkarskiego w grze jeden na jeden 4MOVE 1x1 CUP, w którym zwyciężyła Magdalena Uchacz z klubu LFA Szczecin, w meczu o puchar i złoto pokonując Emilię Bliszczak z województwa warmińsko-mazurskiego i tym sposobem młoda szczecinianka została najlepszą dryblerką w Polsce urodzoną w 2015 roku!

W turnieju finałowym nasze województwo reprezentowali także: Franciszek Majchrzak (Akademia Piłkarska Błękitni Stargard), który zajął 9. miejsce w roczniku 2015, Liliana Kaczmarek (Radowia Radowo Małe) plasująca się na 15 pozycji w roczniku 2014 oraz Artur Guzielak (Akademia Piłkarska Pogoń Szczecin), który w roczniku 2014 także był piętnasty.



Jako ciekawostkę podajmy, że zwycięzcy wojewódzkich finałów z roczników 2014 i 2015 z całej Polski w czwartek zasiedli na trybunach chorzowskiego stadionu, by obejrzeć zwycięski mecz reprezentacji Polski z Nową Zelandią, a w piątkowy poranek sami wybiegli na murawę i walczyli o tytuł najlepszych dryblerów i dryblerek w naszym kraju. (mij)





