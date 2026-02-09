Poniedziałek, 09 lutego 2026 r. 
Piłka nożna. Maciej Wojciechowski wypożyczony do ŁKS-u Łódź

Data publikacji: 09 lutego 2026 r. 18:34
Ostatnia aktualizacja: 09 lutego 2026 r. 18:34
Maciej Wojciechowski w ekstraklasowej szatni Portowców. Fot. Pogoń Szczecin SA  

18-letni pomocnik Maciej Wojciechowski właśnie został wypożyczony z ekstraklasowej Pogoni Szczecin do I-ligowego ŁKS-u Łódź, zaś umowa nie zawiera opcji wykupu zawodnika, a więc piłkarska Duma Pomorza nadal na niego liczy.

Młody piłkarz na Twardowskiego trafił na początku sezonu 2022/23. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Lecha Poznań oraz Akademii Piłkarskiej Reissa. Na swoim koncie ma występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski do lat 18 i 19. W pierwszej drużynie Pogoni zadebiutował we wrześniu 2024 roku w meczu Pucharu Polski ze Stalą Rzeszów, a dotychczas rozegrał dla najważniejszego szczecińskiego zespołu 4 spotkania.

