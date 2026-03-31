Piłka nożna. Maciej Sayed trenerem IV-ligowego lidera

Fot. Mirand

Po dwóch kolejnych remisach, u siebie ze Spartą Gryfice i na wyjeździe z zamykającą tabelę (po wycofaniu z rozgrywek AP Gavii Choszczno) Darłovią, lider piłkarskiej IV ligi Mirand Szczecin dokonał zmiany trenera, a Tomasza Bieleckiego zastąpił Maciej Sayed, długo pracujący w Błękitnych Stargard, także z pierwszą drużyną.

- Po stracie czterech punktów postanowiliśmy dokonać zmiany przed niezwykle ważnym meczem z trzecim w tabeli Dębem w Dębnie, który rozpocznie się w najbliższą sobotę o godzinie 13 - powiedział dyrektor szczecińskiego klubu Dariusz Pińkowski. - Inne zespoły z czołówki też potraciły punkty, wiec gdybyśmy wszystko wygrali, liga byłaby już rozstrzygnięta, a teraz w przypadku porażki w Dębnie, rywalizację o awans trzeba będzie rozpoczynać od nowa, wiec nie mogliśmy czekać... ©℗ (mij)

