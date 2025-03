Piłka nożna. Maciej Mateńko prezesem ZZPN

Maciej Mateńko będzie szefował ZZPN przez drugą z kolei kadencję. Fot. Ryszard Pakieser

Prezesem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej na drugą z kolei 4-letnią kadencję został Maciej Mateńko, dotychczasowy sternik naszego związku z siedzibą w Szczecinie, a dodajmy, że jest on także wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw szkoleniowych, co nie dziwi, bo mimo młodego wieku jest już doświadczonym trenerem piłki nożnej.

W rywalizacji o fotel prezesa Mateńko miał jednego rywala, byłego sędziego piłkarskiego, dziennikarza i działacza sportowego Piotra Dykierta, a w głosowaniu delegatów wygrał w stosunku 201:76. Dodajmy, że już w głosowaniu nad wyborem prowadzącego obrady, kandydat zaproponowany przez urzędującego prezesa wysoko wygrał z prawnikiem wskazanym przez pretendenta. Głosowanie odbyło się w piątek w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym delegatów ZZPN.©℗ (mij)