Piłka nożna. Maciej Kowal w Pogoni

19-letni bramkarz Maciej Kowal został nowym piłkarzem występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin, która w czwartek o godz. 20.15 (czasu polskiego) zagra rewanżowy mecz I rundy eliminacyjnej na Islandii z tamtejszym KR Reykjavik (na Twardowskiego portowcy wygrali 4:1; transmisja internetowa na viaplay.pl).

Golkiper przeniósł się do grodu Gryfa na zasadzie transferu definitywnego z II-ligowego beniaminka Siarki Tarnobrzeg i podpisał 3-letnią umowę. Urodził się 9 grudnia 2002 roku w Dzierżoniowie. W ostatnich latach reprezentował drużyny juniorskie Stali Rzeszów i Sokoła Kolbuszowa Dolna. W 2020 roku trafił do Siarki, z którą w sezonie 2021/22 wywalczył awans do II ligi. W zakończonych rozgrywkach rozegrał 21 meczów, zaliczając 8 spotkań bez straty gola. Przez ostatnie trzy tygodnie zawodnik przygotowywał się do sezonu pod okiem sztabu szkoleniowego Pogoni i w tym czasie zdążył zaprezentować się m.in. podczas gry wewnętrznej oraz meczu kontrolnego z Kotwicą Kołobrzeg. (mij)