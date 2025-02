Piłka nożna. Luizao i Rojas w Pogoni

Chilijczyk Benjamin Rojas. Fot. Pogoń Szczecin SA

Brazylijczyk i Chilijczyk zostali nowymi piłkarzami ekstraklsasowej Pogoni Szczecin!

Brazylijczyk Luizao przeniósł się do naszego klubu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2024/25 z angielskiego West Hamu United. Luiz Gustavo Oliveira da Silva przyszedł na świat 8 marca 2002 roku w Sao Paulo. Mierzy 187 centymetrów i jest środkowym obrońcą. To wychowanek jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Brazylii, Sao Paulo FC. W I zespole tej drużyny zadebiutował w maju 2022 roku. W ciągu kolejnych miesięcy zdołał zagrać w barwach "Trójkolorowych" łącznie 20 razy, zdobywając 1 gola. Ojczysty kraj Luizao opuścił w styczniu 2023 roku. Talent obrońcy został dostrzeżony przez skautów klubu z angielskiej Premier League - West Hamu United. Od tamtej pory nowy piłkarz Pogoni regularnie występował w drużynie WHU do lat 21. Zebrał w niej łącznie 53 mecze, w których strzelił 4 bramki. Luizao w Dumie Pomorza będzie występował z numerem 6 na plecach.

Chilijczyk Benjamin Rojas, co sygnalizowaliśmy już w czwartkowym "Kurierze", podpisał z naszym klubem kontrakt ważny do końca sezonu 2024/25, z opcją przedłużenia umowy. Benjamín Ignacio Rojas Ferrera przyszedł na świat 1 marca 2001 roku w Providencii. Mierzy 179 centymetrów. Jest prawym obrońcą, ale może występować również na środku defensywy. To wychowanek chilijskiego CD Palestino, a więc klubu, który w 1920 roku założony został przez grupę imigrantów w hołdzie kulturze palestyńskiej. Rojas w pierwszym zespole "Los Arabes" zadebiutował w listopadzie 2020 roku. Nim na stałe wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie CD Palestino, od marca do grudnia 2021 roku ogrywał się na wypożyczeniu w innym, chilijskim klubie - AC Barnechei, dla którego zanotował łącznie 16 występów, strzelając 1 gola. Po powrocie z wypożyczenia, od początku 2022 roku, był już podstawowym obrońcą swojego macierzystego zespołu. W barwach CD Palestino do końca 2024 roku zagrał 89 razy, notując 6 asyst. Na swoim koncie ma też występy w reprezentacji Chile do lat 20. Rojas to prawy obrońca, który może jednak występować także na środku obrony i jako skrzydłowy. O miejsce na prawej stronie naszej defensywy będzie rywalizował z Linusem Wahlqvistem i Jakubem Lisem. Od stycznia 2025 roku Rojas pozostawał wolnym zawodnikiem. W Pogoni Szczecin będzie występował z numerem 3 na koszulce. (oprac. mij)