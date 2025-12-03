Piłka nożna. Losowanie PP ZZPN

W siedzibie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się losowanie 6. rundy piłkarskiego Toyota Kozłowski Pucharu Polski ZZPN, a o awans do 1/8 finału zagrają: Pogoń Szczecin (juniorzy) - Gryf Kamień Pom., Świt II Szczecin – Sparta Gryfice, Bizon Cerkwica – Chemik Police, Astra Ustronie M. – Gwardia Koszalin, Kotwica Kołobrzeg - Mechanik Bobolice, Mechanik Turowo – Wieża Postomino, Błękitni Stargard (juniorzy) - Pogoń Barlinek, Błękitni Pomierzyn – Biali Sądów, Myśla Dargomyśl – AP Gavia Choszczno, Zorza Dobrzany - Dąb Dębno. Orzeł Wałcz – wolny los. Mecze tej fazy rozgrywek odbędą się od 28 lutego do 1 marca 2026 roku.

Przypomnijmy jeszcze ostatnie wyniki 5. rundy, których jeszcze nie publikowaliśmy na naszych łamach: Hutnik Szczecin - Świt II Szczecin 1:2, Pogoń Szczecin (juniorzy) - Czarni Lubanowo 20:0, Energetyk Gryfino - Chemik Police 3:3 (karne 7:8), Myśla Dargomyśl - Ina Goleniów 2:2 (karne 4:2), Ina Elektrobim Ińsko - AP Gavia Choszczno 0:4, Błękitni Stargard (juniorzy) - A Gavia II Choszczno 8:1, Vimobilia Będzino - Mechanik Bobolice 0:3 vo. (mij)

