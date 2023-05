Piłka nożna. Licencje dla II-ligowej Kotwicy i kobiecej Pogoni

Piłkarze Kotwicy (w białych koszulkach) walczą o awans do I ligi. Fot. Arkadiusz Kogut/gksjastrzebie.com

Komisja do spraw Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski o przyznanie licencji dla klubów II ligi z możliwością awansu do rozgrywek I ligi oraz wnioski klubów Orlen Ekstraligi kobiet na sezon 2023/2024, i przyznała licencje zachodniopomorskim klubom, II-ligowej Kotwicy Kołobrzeg i występującej w kobiecej ekstralidze Pogoni Szczecin, ale... z nadzorem.

Po analizie wniosków wraz z załącznikami komisja postanowiła przyznać Kotwicy Kołobrzeg licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach I Ligi w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym oraz finansowym. Jednocześnie komisja postanowiła nałożyć na kołobrzeski klub środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 1000 zł za naruszenie kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego oraz zobowiązała Kotwicę do rozgrywania meczów w roli gospodarza w okresie od 15 listopada do 31 marca 2024 roku na stadionie zastępczym w Szczecinie, posiadającym system podgrzewania murawy.

Komisja postanowiła przyznać klubowi kobiecemu Pogoń Szczecin licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach Orlen Ekstraligi kobiet w sezonie 2023/2024 z nadzorem z finansowym oraz nałożyła środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 2000 zł za naruszenie kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego.

(mij)