Piłka nożna. Licencja Pogoni z nadzorem...

Finanse Pogoni wymagają jednak nadzoru...

Komisja do spraw Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej rozpatrzyła wnioski klubów występujących w sezonie 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie o przyznanie licencji na grę w ekstraklasowych zawodach oraz rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2026/2027.

Po analizie wniosków wraz z załącznikami, komisja podjęła decyzje m.in. w stosunku do szczecińskiej Pogoni i postanowiła przyznać jej licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 ale z nadzorem finansowym oraz bezwarunkową licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2026/2027. (mij)





