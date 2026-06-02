Piłka nożna. Lena Świrska wyróżniona

Lena Świrska była najlepszą młodą zawodniczką zakończonego sezonu. Fot. ZZPN

W sobotę została rozegrana ostatnia kolejka Orlen Ekstraligi piłkarek nożnych, a w poniedziałek nadszedł czas na uroczyste podsumowanie sezonu, w którym tytuł mistrzyń Polski trafił do Czarnych Sosnowiec, srebrne medale zdobyły zawodniczki Pogoni Szczecin, a brąz wywalczył GKS Katowice.

REKLAMA

Lena Świrska z Pogoni została wybrana najlepszą młodą piłkarką sezonu, a szczecińska pomocniczka była ważnym ogniwem zespołu, w którym rozegrała 21 ligowych spotkań i zdobyła 9 bramek. Pochodząca z Wałcza Oliwia Szperkowska (Czarni Sosnowiec) została najlepszą ekstraligową bramkarką, a w 22 ligowych meczach zachowała 10 czystych kont. Nominację w kategorii najlepsza bramkarka otrzymała także golkiperka z Twardowskiego Natalia Radkiewicz, a w kategorii najlepszych obrończyń znalazła się kapitan Pogoni Weronika Szymaszek. (mij)

REKLAMA