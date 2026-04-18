Piłka nożna. Lena Świrska w finale mistrzostw Europy

Lena Świrska (przy piłce) w meczu z Rumunią. Fot. Jan PIECHOTA

Piłkarka nożna ekstraligowej Pogoni Szczecin Lena Świrska wraz z reprezentacją Polski kobiet do lat 19 awansowała do turnieju finałowego mistrzostw Europy!

W rozegranym w naszym kraju turnieju II rundy eliminacji ME Polki zajęły I miejsce w grupie, pokonując kolejno Rumunię 4:0 (Szczecinianka grała cały mecz), remisując bezbramkowo z Belgią (zawodniczka Pogoni weszła na boisko w 64. minucie) i na zakończenie wygrywając z Grecją 3:0 (Świrska pojawiła się na boisku w 69. minucie, a w samej końcówce strzeliła gola ustalającego wynik).

We wtorek o godz. 18 na boisku przy ul. Karłowicza w półfinale Pucharu Polski Pogoń Szczecin podejmie liderujących w Orlen Ekstralidze Czarnych Sosnowiec.

(mij)

