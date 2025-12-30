Piłka nożna, lekkoatletyka. Nowy Rok na sportowo!

W ostatnim noworocznym meczu oldboje Stali Stocznia gościli Pogoń na Kresowej. Fot. Jerzy BOROWIAK

Szczecińską noworoczną tradycją są mecze piłkarskich oldbojów, podczas których w noworoczne południe - ostatnio najczęściej na boisku przy ul. Witkiewicza w pobliżu hali sportowej i hotelu - Pogoń spotykała się ze Stalą Stocznia lub z tzw. Resztą Świata, którą reprezentowali zawodnicy różnych klubów województwa zachodniopomorskiego i nie tylko.

REKLAMA

Przez jakiś czas portowcy spotykali się pod balonem jedynie we własnym gronie, ale ku zadowoleniu kibiców, powróciła dobra tradycja i w Nowy Rok o godz. 12 na Witkiewicza Duma Pomorza zmierzy się ze stalowcami.

W czwartek o godz. 12 w Gryfinie na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Sportowej odbędzie się coroczny mecz piłkarski, w którym oldboje Energetyka Gryfino podejmą arbitrów Kolegium Sędziów ZZPN.

W Nowy Rok o godz. 14 w Policach na boisku przy ul. Piaskowej odbędzie się tradycyjne spotkanie piłkarskich oldbojów miejscowego Chemika, które uświetni wewnętrzny sparing. W tym samym miejscu o godz. 12 noworoczne rekreacyjne spotkanie zorganizuje Ognisko TKKF Tytan.

Szczeciński Bieg Noworoczny

Po raz kolejny w stolicy naszego województwa odbędzie się Szczeciński Bieg Noworoczny, a do pokonania będzie dystans 5 km na dwóch pętlach ścieżkami Parku Kasprowicza. Start odbędzie się przy Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec o godz. 14, zaś amatorzy nordic walking wyruszą na trasę dziesięć minut wcześniej. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy się zgłosili, a w Nowy Rok będą mieli ukończone 18 lat (16-latkowie muszą mieć pisemną zgodę̨ rodzica lub opiekuna prawnego). (mij)

REKLAMA