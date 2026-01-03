Piłka nożna, lekkoatletyka. Noworoczne zmagania [GALERIA]

Fot. Zbigniew Włodarczyk

Tradycyjny szczeciński noworoczny mecz piłkarski oldbojów rozpoczął się zgodnie z planem w samo południe, ale z pewnymi perturbacjami, a Pogoń - choć prowadziła 2:0 i 3:1 - musiała uznać wyższość Stali Stocznia, przegrywając 5:6.

REKLAMA

Spotkanie miało zostać rozegrane na niedawno odremontowanym boisku przy ul. Witkiewicza, ale MOSRiR, z powodu sylwestrowych opadów śniegu i z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia nawierzchni, nie wyraził zgody na rozegranie meczu i zawody w trybie awaryjnym przeniesiono do balonu szczecińskiej Arkonii. Przepraszamy więc naszych Czytelników i Kibiców za niezamierzone wprowadzenie w błąd, a do przeprosin dołączają się też organizatorzy imprezy.

Pierwszą szczecińską bramkę Anno Domini 2026 strzelił dla Pogoni w 21. minucie Tomasz Brzozowski, który później dołożył jeszcze drugiego gola, a dla portowców dwukrotnie trafił także Adam Kulbacki, zaś na listę strzelców wpisał się jeszcze Robert Sikorski. Pierwszą bramkę dla stoczniowców zdobył Sebastian Arszyński, strzelając kontaktowego gola na 2:1, a skutecznymi snajperami Stali Stocznia okazali się jeszcze: Witold Witkowski, Piotr Mazuro, Krzysztof Rutecki, Jacek Dudzinski oraz Dominik Zonik. Spotkanie było emocjonujące, nadzwyczaj zacięte i obfitujące w ostre starcia, a dla jednego z zawodników skończyło się wizytą na... Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Sporo pracy mieli więc sędziowie, dyktując wiele rzutów karnych, z których nie wszystkie zostały wykorzystane...

* * *

Tradycyjny mecz noworoczny rozegrano także na stadionie miejskim w Gryfinie, gdzie oldboje miejscowego Energetyka, nie bacząc na ewentualne „konsekwencje" podczas rundy wiosennej, rozgromili Kolegium Sędziów ZZPN 7:1, a łupem bramkowym podzielili się: Marcin Łapiński 4, Robert Śliwiński 2 i Patryk Olszewski, zaś honorowego gola dla arbitrów strzelił stargardzianin Damian Kawczyński.

* * *

Pomimo niesprzyjającej aury, czyli zimna z minusową temperaturą, przenikliwego wiatru, padającego śniegu i miejscami zmrożonej nawierzchni, w 27. edycji Szczecińskiego Biegu Noworocznego wzięło udział blisko 600 zawodników, którzy wytyczonymi alejkami Parku Kasprowicza pokonali dwie pętle o łącznej długości 5 kilometrów. W biegu głównym triumfował Bartosz Jurgiewicz wyprzedzając Wojciecha Uznańskiego i Tomasza Waszczuka, a wśród kobiet najszybsza była Jolanta Pilarczyk przed Katarzyną Maciejewską i Agatą Kamińską. W rywalizacji nordic walking zwyciężył Krystian Kubik wyprzedzając Marcina Krześniowskiego i Piotra Pankowskiego, a wśród pań najszybciej maszerowała Marta Tarnowska przed Sylwią Stachowicz-Hawrylak i Agatą Rybacką. ©℗

(mij)

REKLAMA