Piłka nożna. Lech zgasił Pogoń

Fot. Dariusz Gorajski

Siedem kolejek trwała seria Pogoni bez porażki w PKO BP Ekstraklasie. Wiosną w lidze i Pucharze Polski portowcy odnieśli komplet zwycięstw. Obie te passy przerwał lider ekstraklasy Lech.

Pogoń Szczecin - Lech Poznań 0:3 (0:1)

Bramki: 0:1 Mikael Ishak (32), 0:2 Mikael Ishak (68-karny), 0:3 Joel Pereira (85).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Danijel Loncar. Lech Poznań: Radosław Murawski. Czerwona kartka - Pogoń Szczecin: Marcel Wędrychowski (90-faul).

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów 20 562.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Leo Borges, Leonardo Koutris (86. Patryk Paryzek) - Fredrik Ulvestad (86. Olaf Korczakowski), Joao Gamboa (58. Kacper Łukasiak), Kamil Grosicki, Rafał Kurzawa (69. Marcel Wędrychowski), Adrian Przyborek (85. Antoni Klukowski) - Efthymis Koulouris.

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Rasmus Carstensen, Alex Douglas, Antonio Milic, Bartosz Salamon (82. Joel Pereira) - Ali Gholizadeh (70. Filip Jagiełło), Daniel Hakans, Afonso Sousa (70. Dino Hotic), Antoni Kozubal (87. Gisli Thordarson) - Radosław Murawski, Mikael Ishak (87. Bryan Fiabema).

Mecz rycerzy wiosny z liderem ekstraklasy Lechem Poznań, po raz pierwszy w tym roku przyciągnął na trybuny szczecińskiego stadionu komplet ponad 20-tysięcznej publiczności. Fani Pogoni mogli być usatysfakcjonowani tylko początkiem meczu. Potem inicjatywę przejął już Lech.

Pogoń, jak w poprzednich meczach sezonu, rozpoczęła mecz wysokim pressingiem. Przez 20 minut przynosiło to wymierne efekty, w postaci wielu przechwytów i okazji bramkowych. W 13. minucie drużyna ze Szczecina po raz pierwszy mogła przynieść prowadzenie, a akcja Grosickiego i Koulourisa nie zaskoczyła bramkarza Mrozka. Kilka minut później Koulouris był jeszcze bliżej zdobycia bramki, ale Lecha uratował słupek. Potem było jeszcze ogromne zamieszanie pod bramką gości, w której dwukrotnie od utraty gola ratowali Lecha obrońcy. Poznaniacy przetrwali napór i zaczęli realizować swoje przedmeczowe założenia.

- Pogoń nie zaskoczyła nas w pierwszych minutach meczu. Wiedzieliśmy, że tak rozpoczną, ale szybko opadną z sił - komentował w przerwie meczu piłkarz Lecha Radosław Murawski.

Jego zapowiedź sprawdziła się w 100-procentach. Pogoń, która przed kilkoma dniami rozegrała 120 minut w pucharowym meczu z Piastem, jeszcze w I połowie oddała inicjatywę Lechowi. Poznaniacy długo czekali na pierwszy celny strzał, ale szybko wrócili do meczu. W 32. minucie objęli prowadzenie po strzale Ishaka. Szwed doskonale dobił wybroniony przez Cojocaru strzał Hakansa. Druga bramka dla Lecha wisiała w powietrzu, ale po trafieniu Sousy, po weryfikacji VAR sędziowie dopatrzyli się spalonego.

Po przerwie Lech nadal dominował, a Ishak po rzucie karnym po raz drugi trafił do bramki Pogoni. Snajper Lecha traci już tylko bramkę do lidera klasyfikacji strzelców Koulourisa z Pogoni. Wynik meczu ustalił kapitalnym strzałem nad wysuniętym za daleko od linii bramkowej Cojocaru Pereira. Fatalny mecz Pogoń zakończyła jeszcze czerwoną kartką Wędrychowskiego. (woj)

Po meczu Pogoń Szczecin - Lech Poznań (0:3) powiedzieli:

Niels Frederiksen (trener Lecha): "To zwycięstwo traktujemy jako bardzo duży krok dla nas, po słabszych występach na wyjazdach. Na to zwycięstwo składają się dwie rzeczy. Po pierwsze walka, którą włożyliśmy w pojedynkach bezpośrednich. Po drugie operowanie piłką, kiedy mieliśmy do tego okazję. To pozwoliło nam na stworzenie sytuacji bramkowych. Dzisiaj zagraliśmy bardzo dobrze i wygraliśmy spotkanie z bardzo dobrym rywalem, który był na fali po tegorocznych zwycięstwach. Ważne było to, że w pierwszym kwadransie zachowaliśmy czyste konto, bo Pogoń miała swoje okazje. Uczulałem swoich zawodników, że tak może być. Potem przejęliśmy inicjatywę i to czyste konto zostało zachowane do końca spotkania".

Robert Kolendowicz (trener Pogoni): "Byliśmy świadkami fajnego meczu. Ze względu na jakość i widowiskowość działo się wiele. Pierwsze 30 minut dla nas. Mieliśmy kilka sytuacji do zdobycia bramek. Tak się nie stało. Potem łatwo straciliśmy bramki, za łatwo. Mimo wszystko jestem dumny z moich zawodników z tego jak podeszli do tego spotkania po środowym meczu pucharowym. Dzisiaj przegraliśmy, ale jutro podnosimy głowy i walczymy dalej.

